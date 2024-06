6 séries à ne pas manquer sur Canal+ durant l'été

Voici six séries qui seront diffusées en exclusivité sur Canal+ durant l'été, avec plusieurs nouveautés et le retour de Martin Freeman dans la saison 2 de "The Responder".

Les séries diffusées en exclusivité sur Canal+ cet été

L'été sera chaud et riche en films et séries à découvrir. Outre notre sélection de films d'horreur à ne pas manquer durant cette période, Canal+ a révélé un joli programme pour les semaines à venir, avec six séries qui seront diffusées en exclusivité sur la chaîne cryptée. Certaines inédites, d'autres présentent à l'origine sur d'autres plateformes, comme Pachinko, disponible sur Apple TV+.

Spinners - 24 juin

Spinners est une série sud-africaine de 8 épisodes de 52 minutes. Créé par Joachim Landau et Benjamin Hoffman, le programme est porté par Cantona James, Brendon Daniels, Dillon Windvogel et Chelsea Thomas. Canal+ proposera deux épisodes de la série chaque lundi à partir du 24 juin. L'intégralité sera disponible sur myCanal.

L'histoire : Ethan, 17 ans, vit dans un quartier pauvre du Cap en Afrique du Sud. En charge de son petit frère, il n’a pas d’autre choix que de faire le chauffeur pour Damien, le parrain d’un gang local. Constamment sur le fil du rasoir, il découvre une possible porte de sortie avec le spinning, un sport automobile extrême où il pourrait mettre à profit ses talents de pilote. Mais la guerre des gangs qui se profile risque de compromettre ses espoirs.

Such Brave Girls - 3 juillet

Such Brave Girls est une série britannique comique de 6 épisodes de 30 minutes. Créé par Kat Sadler, le programme est porté par Kat Sadler, Louise Brealey, Lizzie Davidson et Freddie Meredith. Canal+ diffusera la série chaque mercredi 22h15 avec deux épisodes par soirée, et en mettant en ligne l'intégralité sur MyCanal dès le premier jour.

L'histoire : Josie, sa sœur Billie et leur mère célibataire Deb manquent souvent de discernement et leur estime d’elles-mêmes repose sur des personnes qui ne se préoccupent pas le moins du monde d’elles. Vaniteuses, égoïstes, lourdement endettées, en manque pathologique d’affection, elles débordent d’un amour mal placé et gênant.

Boat Story - 4 juillet

Boat Story est une série britannique de 6 épisodes de 52 minutes, qui mêle action et humour. Imaginé par Harry Williams et Jack Williams le show a un casting composé de Paterson Joseph, Daisy Haggard et Tchéky Karyo. Deux épisodes seront diffusés sur Canal+ chaque jeudi à 21h à partir du 4 juillet.

L'histoire : Quand ils découvrent un chargement illégal de drogues sur un bateau échoué, deux inconnus pensent que le destin leur sourit enfin. Mais leur chance tourne court quand ils se retrouvent avec un chef de la mafia prêt à se venger, son homme de main et la police à leurs trousses. Poussés dans leurs derniers retranchements, peuvent-ils se faire confiance et conserver leur vie et l’argent ?

The Responder saison 2 - 22 juillet

Après le succès de la saison 1, The Responder revient pour une saison 2 composée de 5 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés le lundi 22 juillet à 21h, puis trois la semaine suivante. Créée par Tony Schumacher, la série est portée par Martin Freeman et Adelayo Adedayo.

L'histoire : Devenir un meilleur policier, un meilleur homme et, surtout, un meilleur père... L’officier de police Chris Carson parviendra-t-il à ne plus commettre les mêmes erreurs tout en continuant son service de nuit ? Est-il prêt à tout risquer pour décrocher le poste de jour qu’il espère ? Sa coéquipière Rachel Hargreaves reprend aussi sa vie et sa carrière en main. Incapable de lui pardonner de l’avoir entraînée dans sa chute, elle se rend compte qu’elle a, malgré tout, plus en commun avec Chris qu’elle ne veut l’admettre. Quand Chris croise le chemin d’un important trafiquant de drogue, tout pourrait à nouveau basculer.

Pachinko - 25 juillet

Série canado-sud-coréenne de 8 épisodes de 52 minutes, Pachinko est une production Apple à l'origine. Portée par Soji Arai, Jin Ha, ou encore Kim Min-ha, elle sera diffusée à partir du 25 juillet à 21h, avec deux nouveaux épisodes proposés chaque jeudi.

L'histoire : En Corée, dans les années 1920, Yangjin et Hoonie essaient de protéger leur fille unique, Sunja, des dures réalités de la vie sous l’occupation japonaise. En 1989, Solomon cherche à conclure une affaire importante. À la fois épique et intimiste, cette histoire naît d’un amour interdit pour se transformer en une vaste épopée qui se déroule entre la Corée, le Japon et l’Amérique.

The Fortress - 5 août

À partir du 5 août Canal+ diffusera cette création norvégienne composée de 7 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes de The Fortress seront diffusés, puis trois les lundis suivants. Le casting de ce thriller d'anticipation se compose de Selome Emnetu, Tobias Santelmann et Russell Tovey.

L'histoire : Dans un avenir proche, dans un contexte de pandémies, de guerres et de catastrophes climatiques, la Norvège décide de fermer ses frontières et de devenir totalement autosuffisante. Pendant dix ans, les Norvégiens vont vivre derrière un mur dans le pays devenu le plus sûr du monde. Quand le poisson d’élevage, principale source d’alimentation du pays, est atteint par une terrible maladie, la responsable de l’approvisionnement alimentaire, Esther Vinter, doit empêcher la famine. Mais la situation s’aggrave quand la population de la ville de Bergen commence à être touchée par une variante de la peste noire. Esther doit trouver une solution, avant que cette maladie mortelle ne gagne tout le pays.