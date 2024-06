Ces films d'horreur à ne surtout pas manquer durant l'été

L'été s'annonce terrifiant dans les salles de cinéma avec plusieurs films d'horreur qu'on attend avec impatience. Voici la liste des films qu'il ne faudra pas manquer pour les adeptes du genre.

Les Guetteurs lance une série de films d'horreur d'été

L'été arrive, bientôt les vacances au soleil pour certains, mais ce n'est pas une raison pour délaisser les salles obscures. Car, dans celles-ci, le genre horrifique s'apprête à frapper fort. Hasard du calendrier, les prochaines semaines seront marquées par plusieurs films d'horreur au sens large (des films d'épouvante, des thrillers ou des films fantastiques), qui ont un fort potentiel pour provoquer des frissons aux spectateurs. Et ce, dès le 12 juin avec Les Guetteurs.

Le film est réalisé par Ishana Night Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan, qui en plus d'avoir travaillé avec son père (seconde équipe sur Old et Knock at the Cabin), a fait ses preuves avec la série Servant. Voilà qui suffit pour qu'on s'intéresse à ce thriller mystérieux, qui a tout d'un pur Shyamalan. D'abord avec un concept intrigant, puisque une femme nommée Mina va se perdre dans une forêt et trouver refuge dans une maison occupée par trois personnes. Elle découvre alors que pour pouvoir rester ici, elle doit se soumettre à une règle simple : chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les occupants de cette forêt.

Les Guetteurs ©Warner Bros.

Les Guetteurs a tout pour être un superbe cauchemar, en atteste son excellente bande-annonce qui donne une idée de ce qui nous attend. Enfin, notons la présence au casting de Dakota Fanning dans le rôle principal. Sortie le 12 juin.

Longlegs va vous traumatiser en juillet

Si Les Guetteurs ne suffit pas, un mois plus tard, Longlegs devrait en traumatiser plus d'un. Un film encore plus mystérieux, qui s'est dévoilé avec des teasers obscurs et dérangeant. Réalisé par Osgood Perkins, le long-métrage va nous plonger dans une enquête menée par une jeune agent du FBI, Lee Harker, interprétée par Maika Monroe. La comédienne avait été révélée il y a dix ans avec l'excellent It Follows (2015), et ses apparitions dans le cinéma de genre valent généralement le détour (comme récemment avec Watcher).

Dans Longlegs, l'affaire de Lee impliquera un tueur en série. La découverte d'éléments occultes va lui faire comprendre qu'elle a un lien personnel avec le tueur. Celui-ci serait joué par Nicolas Cage, ce qui promet. De plus, les premiers retours sur le long-métrage promettent "une atmosphère malsaine" pour ce "Silence des agneaux des temps modernes". On vous laisse vous faire une idée avec les teasers ci-dessous. Sortie le 10 juillet.

Le retour d'Alien en août

Alien : Romulus est un des films les plus attendus de l'année, et il sera à découvrir au mois d'août. La nouvelle réalisation de Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres) va revenir aux bases de la saga Alien, en proposant une histoire originale qui se déroulera entre les deux premiers opus. L'approche du cinéaste aurait convaincu Ridley Scott et James Cameron, et on nous annonçait même une séquence très dégoûtante. La dernière bande-annonce a fini de nous convaincre avec des images superbes et des plans très dérangeants impliquant les célèbres facehugger. On vous laisse revoir ci-dessous cette superbe vidéo promotionnelle :

Du côté de l'histoire, le mystère reste entier. On sait qu'un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain sera impliqué. On ne sait pas encore pour quelle raison, mais ils se rendront visiblement dans un vaisseau infesté qui ne tardera pas à s'avérer mortel pour eux. Cailee Spaeny semble en être l'héroïne principale, apparaissant comme une nouvelle Ripley. Dès lors, on ne donne pas cher de la peau du reste du casting, composé de David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn et Aileen Wu. Sortie le 14 août.

Un hommage au slasher avec MaXXXine pour finir l'été

Enfin, quoi de mieux pour finir l'été que de s'envoler pour Los Angeles avec MaXXXine. Réalisé par Ti West, il s'agit du dernier opus d'une trilogie composée de X (2022) et Pearl (2023). Même si on vous conseille vivement de découvrir ces deux films, MaXXXine devrait être compréhensible en étant vu indépendamment. Il s'agira d'un hommage au genre du slasher, avec comme référence Scream 3 et le cinéma de Dario Argento.

Dedans, il sera question d'une jeune femme qui souhaite réussir enfin une carrière d'actrice. Après avoir tapé dans l'œil d'une réalisatrice, et alors que la célébrité semble lui tendre les bras, plusieurs personnes de son entourage vont être tuées par un tueur en série. Mia Goth s'annonce encore exceptionnelle dans MaXXXine, et sera accompagnée d'un beau casting avec Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito ou encore Kevin Bacon. Sortie le 28 août.

Les autres films à retenir

Outre ces quatre films, notons également les sorties de Survivre, un survival français plus tendu qu'effrayant, prévu pour le 19 juin, et de Sans un bruit: Jour 1 le 26 juin. Puis il y aura Trap le 7 août, nouveau film de M. Night Shyamalan, mais qui semble là aussi être davantage un thriller psychologique qu'un film terrifiant. Enfin, deux sorties sont à retenir pour la rentrée : Speak No Evil le 18 septembre, et Mother Land, le nouveau film d'Alexandre Aja, prévu pour le 25 septembre.