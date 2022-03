Séries Mania 2022 : découvrez la programmation du festival de séries

Ça y est, le Festival Séries Mania reprend son rythme habituel et se tiendra du 18 au 25 mars 2022 à Lille. Les fans de séries se feront plaisir en assistant à de nombreuses avant-premières. Que ce soit des séries françaises ou internationales, il y en aura pour tous les goûts.

Séries Mania revient à temps

L'édition dernière a été repoussée, puis décalée deux fois, avant d'être maintenue fin août 2021. Désormais, l'édition 2022 du Festival Séries Mania reprend ses habitudes. L'événement se déroulera dans la ville de Lille, en mars, comme à son habitude. Du 18 au 25, les festivaliers auront la chance de découvrir beaucoup de nouveautés et de nombreux guests.

Séries Mania s’est imposé comme le plus grand événement européen entièrement dédié aux séries. La présidence du jury de la compétition internationale sera tenue cette année par Julia Sinkevych, productrice ukrainienne. Un geste de soutien symbolique. Cela permet de tourner à nouveau le regard vers la situation dramatique qui secoue l’Ukraine et le monde entier en ce moment.

Julia Sinkevych ©DR / OIFF

Le festival propose le meilleur des séries françaises et internationales. Ainsi, le public à droit à 8 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries.

Une belle grappe d'invité et de superbes avant-premières !

Cette année le Festival Séries Mania aura son lot de guests de renoms. Parmi les invités d'honneur on retrouvera Nathalie Baye, Mathieu Kassovitz, mais également Isabelle Nanty. De nombreux acteurs et actrices seront présents, comme Emmanuelle Béart, Michèle Bernier, Vincent Elbaz et Kool Shen qui viendront parler de la série Syndrome E, à l'occasion de l'avant-première.

HPI ©TF1 Production

Les festivaliers auront également la chance de découvrir le premier épisode de la nouvelle saison de La Chronique de Bridgerton. Chauvinisme oblige, on est content que le festival Lillois propose en avant-première la saison 2 de la série TF1 HPI, qui est tournée en partie à Lille et dans les Hauts-de-France. Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou seront d'ailleurs présents.

Qu'en est-il des compétitions ?

Pour ce qui est de la compétition française, on retrouve six séries : Syndrome E (TF1), Chair Tendre (France Tv slash), Les Papillons Noirs (Arte / Netflix), Hors saison (France Tv), Toutouyoutou (OCS) et Reusss (France tv slash).

Pour la compétition internationale, c'est cette fois-ci neuf programmes qui seront proposés : The Baby (Royaume-Uni), The Birth of Daniel F. Harris (Royaume-Uni), The King (Italie), We Own this city (Etats-Unis), Transport (Belgique, Suède, Finlande), Billy The Kid (Etats-Unis), Fire Dance (Israël), Sentinelles (France, Maroc) et Le Monde de Demain (France).

Le festival Séries Mania 2022 se déroulera à Lille du 18 au 25 mars. La programmation complète est à découvrir ici.