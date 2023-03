HPI : on a vu les premiers épisodes de la saison 3

Le festival Séries Mania a proposé en avant-première la saison 3 de la célèbre série "HPI". Les festivaliers ont pu découvrir les premiers épisodes de cette nouvelle slave qui mettent en scène Morgane Alvaro dans une situation très très délicate.

La tornade rousse est bientôt de retour !

Tournée en grande partie dans les Hauts-de-France et dans les rues de Lille, la saison 3 de la série HPI a tout naturellement était diffusée lors du Festival Séries Mania qui se tient chaque année à Lille. Les festivaliers ont eu la chance de découvrir en avant-première les premiers épisodes des nouvelles aventures de Morgane Alvaro.

Diffusée sur TF1 depuis le mois d'avril 2021, HPI a très vite conquis les téléspectateurs, réalisant d'énormes audiences à chaque diffusion. Le public s'est pris d'affection pour cette maman délurée interprétée par Audrey Fleurot, ainsi que pour les scénarios remplis de modernité. La suite est attendue pour le mois de mai prochain.

HPI @Nicolas Roucou Itineraire productions Septembre productions UGC

Pour rappel, Morgane Alvaro est mère de trois enfants et a 160 de Q.I. Elle se débrouille comme elle peut pour subvenir au besoin de son foyer et pour cela elle est femme de ménage. Mais son quotidien bascule lorsqu'elle est approchée pour rejoindre les forces de l'ordre en tant que consultante. À partir de là, elle va faire équipe avec Karadec (Mehdi Nebbou) et forme un duo mal assorti car tous les opposent. Ensemble, il vont mener des enquêtes complexes qui sont très souvent élucidées grâce aux talents de Morgane.

De quoi parle cette saison 3 de HPI ?

Souvenez-vous, dans la saison 2, la relation entre Morgane et Karadec a bien évolué, puisque l'épisode final montrait le tant attendu premier baiser entre les personnages principaux. Comment vont-ils appréhender la suite ? Vont-ils vivre pleinement leur relation ou alors ce geste tendre aura-t-il jeté un froid entre les deux collaborateurs ?

Cette fois-ci les téléspectateurs vont retrouver Morgane au plus mal... En effet, la jolie rousse a dû mal à se remettre de ses émotions après ce voyage en Angleterre en compagnie de Karadec. Ce dernier a très vite refroidi ses ardeurs et a tenu à se qu'ils restent amis. Complétement déboussolée, elle a préféré délaisser son poste et a choisi de se faire oublier en revenant à sa vie d'avant, c'est à dire, femme de ménage. 6 mois ce sont donc écoulés mais Morgane est toujours encrée dans sa déprime.

HPI @Nicolas Roucou Itineraire productions Septembre productions UGC

Suite à un important concours de circonstances, elle va se retrouver en prison après avoir voulu aider une jeune femme. Ses anciens camarades interprétés par Bruno Sanches, Bérangère Mc Neese et Marie Denarnaud, vont tout faire pour la sortir de cette situation. A partir de là, Morgane va renouer avec eux et il se pourrait bien qu'elle mette à nouveau son grain de sel dans les enquêtes...

On en pense quoi ?

Les premiers épisodes de cette saison 3 de HPI n'ont rien perdu de leur fraicheur. A l'image de la saison 1 et 2, Morgane Alvro est fidèle à elle-même, même comportement et même accoutrement. Cependant, les épisodes laissent entrevoir de plus en plus sa sensibilité et ses fêlures ce qui permet de mieux comprendre cette maman désemparée.

Les tracas vont s'accumuler et Morgane va se retrouver dans une maison d'arrêt pour femmes. On découvre une ambiance aux faux airs d'Orange is the new black. Les répliques sont toujours drôles et tranchantes quand elles sortent de la bouche de Morgane. Les trois enfants de cette dernière sont également mis en avant puisqu'ils sont toujours prêts à accompagner et aider leur mère. En bref, cette saison 3 de HPI est toujours aussi décalée, attachante et bien évidemment hilarante !