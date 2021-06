Sex Education saison 3 : Netflix révèle la date de sortie et lâche les premières photos

"Sex Education" sera bientôt de retour. Netflix vient de dévoiler la date de sortie de la troisième saison, très attendue après avoir été décalée à cause de la pandémie mondiale. La plateforme de streaming en a aussi profité pour mettre en ligne les premières photos du nouveau chapitre.

Rendez-vous en septembre pour la suite de Sex Education

Sorti en janvier 2019, la première saison de Sex Education a très vite cartonné sur Netflix. Elle est devenue en l’espace de quelques semaines l’une des plus regardées du catalogue de la plateforme. La série suit le quotidien de lycéens du Royaume-Uni. Parmi eux, Maeve Wiley, une adolescente rebelle, découvre un jour par hasard le potentiel du fils d’une sexologue, Otis, à résoudre les problèmes sexuels des autres élèves. La lycéenne propose alors au jeune homme discret de monter une cellule de thérapie sexuelle clandestine dans l’école.

Sex Education © Netflix

C’est Laurie Nunn qui a créé Sex Education. La série est portée par Asa Butterfield dans le rôle d’Otis, Emma Mackey dans celui de Maëve, et Ncuti Gatwa dans celui d’Eric, le meilleur ami du principal protagoniste. Suite au succès du premier chapitre du show, Netflix a lancé une seconde saison en février 2019. La réception a également été bonne pour celle-ci. Sans surprise, la plateforme de streaming a officialisé le lancement d’une troisième saison en février 2020. Retardée à cause de la pandémie, celle-ci n’a toujours pas été dévoilée. Mais on connaît désormais sa date de sortie. Le géant du streaming a révélé que la saison 3 serait lancée le 17 septembre prochain.

Des premières images pour la saison 3

Le synopsis official de la troisième saison de Sex Education est le suivant :

Une nouvelle année commence, Otis a des relations sexuelles régulières, Eric et Adam sont officiellement en couple, et Jean attend un bébé. Pendant ce temps, la nouvelle directrice Hope (jouée par Jemima Kirke) essaie de refaire de Moordale une école où l’excellence règne, Aimee découvre le féminisme, Jackson a un crush et un message vocal perdu représente toujours une menace.

Netflix ne s’est pas contenté de dévoiler la date de mise en ligne de la nouvelle saison de Sex Education. Le géant du streaming a accompagné son annonce des premières photos de la suite de la série. On y retrouve certains des principaux protagonistes du show de retour à Moordale.

Avec la sortie de ces premières photos et une date de mise en ligne dans moins de trois mois, on peut maintenant s’attendre à un premier teaser et même à une bande-annonce dans les semaines à venir.