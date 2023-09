Sex Education : une saison 4 "jouissive" se dévoile avec la bande-annonce

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de "Sex Education". La série portée par Asa Butterfield et Emma Mackey s'arrêtera après ces derniers épisodes qui seront mis en ligne le 21 septembre sur la plateforme.

Sex Education revient sur Netflix

Lancée en 2019 sur Netflix, Sex Education aborde avec originalité la question du sexe. En effet, le show débute avec Otis (Asa Butterfield), un adolescent qui vit avec sa mère qui travaille comme sexologue. Le garçon, plutôt réservé et qui s'interroge sur sa propre sexualité, va se retrouver à aider les autres élèves de son lycée. Une idée qui vient de Maeve, une fille rebelle qui tape dans l'œil d'Otis, et qui lui propose de jouer les thérapeutes pour ces adolescents à la sexualité variée.

Asa Butterfield - Sex Education ©Netflix

De ce concept plutôt amusant, la créatrice Laurie Nunn a voulu montrer les différentes possibilités en matière de sexe et mettre en avant des inquiétudes et des angoisses adolescentes. D'autres sujets très actuels sont évoqués, comme l'identité de genre, la discrimination ou la santé mentale.

Bientôt la fin pour Otis et Maeve

À la fin de la saison 3, les deux personnages principaux, Maeve et Otis, semblaient prêts à vivre à fond leur relation, après s'être enfin embrassés. Mais la jeune fille interprétée par Emma Mackey décidait finalement de partir étudier aux États-Unis. Ils tenteront néanmoins une relation à distance, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article). Une situation qui ne sera pas facile à vivre, ni pour l'un, ni pour l'autre, et il est possible qu'ils décident d'aller voir ailleurs.

Autour d'eux, on retrouvera notamment leurs amis Eric et Aimee, mais aussi et surtout Jean (Gillian Anderson), la mère d'Otis qui se retrouve à élever seule un nouvel enfant. Sa relation avec Otis promet d'être encore une fois émouvante.

Notons également qu'il a été annoncé que la présence d'Emma Mackey dans la saison 4 de Sex Education sera réduite. La comédienne avait d'ailleurs déclaré qu'elle ne serait probablement pas dans une saison 5, avant qu'on apprenne que le quatrième chapitre sera le dernier. Il faudra donc profiter de derniers instants de Maeve, Otis et tous les autres avec les prochains épisodes disponibles sur Netflix le 21 septembre.