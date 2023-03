Sex/Life saison 2 : l'attribut imposant de Devon (Jonathan Sadowski), prothèse ou réalité ?

Nouvelle scène de nu frontal et intégral dans la deuxième saison de "Sex/Life", et même question qui se pose. Devant son ami Cooper, Devon (John Sadowski) arbore-t-il une prothèse, ou est-ce la nature qui l'a généreusement doté ?

Du nu en très grand format

Au terme de sa deuxième saison, on peut maintenant le certifier, la série Sex/Life s'amuse sans complexe avec la nudité et la sexualité de ses personnages. À un point parfois si surréaliste qu'elle évite la vulgarité, l'exhibitionnisme ou le voyeurisme. En effet, lorsqu'apparaissent à l'image des organes génitaux, tout particulièrement masculins, c'est systématiquement dans une situation foncièrement comique, et/ou dans un format démesuré.

Dans cette deuxième saison de Sex/Life, comme un clin d'oeil à la nudité frontale d'Adam Devos dans le 3e épisode de la 1ère saison, c'est au cours du dernier épisode que les spectateurs et spectatrices ont ainsi droit à une nouvelle scène de nu intégral. Et celle-ci concerne Devon, le collègue et ami de Cooper, incarné par Jonathan Sadowski, qui dévoile des attributs génitaux très développés.

Prothèse ou non ?

À la fin de la première saison de Sex/Life, Devon subit un accident de voiture malheureux et douloureux, alors qu'il conduit et que dans le même temps lui est prodigué une fellation. Résultat des courses, il survit à l'accident mais avec un entrejambe très endommagé. Dans l'épisode final de la saison 2, alors que Devon et Cooper sont dans les vestiaires de leur salle de sport, Cooper lui demande alors ce qu'il en est. Devon lui répond que c'est encore mieux qu'avant, son pénis ayant été rallongé de trois centimètres et qu'il est maintenant "complètement automatisé". Il enlève alors sa serviette pour lui montrer.

Sex/Life ©Netflix

Devant l'engin refait à neuf du personnage, la question qui se posait pour Adam Devos dans la première saison se repose donc pour Jonathan Sadowski. Prothèse ou pas ?

Interrogée sur le sujet par Variety, la créatrice et réalisatrice Stacy Rukeyser a répondu :

Je ne suis pas sûre que ce soit une prothèse ! On ne le dira jamais.

Mais l'information a été fournie par une autre personne de l'équipe de Sex/Life, à savoir la coordinatrice d'intimité Casey Hudecki, qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une prothèse, déclarant à Us Weekly :

Jonathan Sadowski était tellement content de ça ! Je ne m'exprimerai pas à sa place, mais je suis sûr qu'il vous dira qu'il a trouvé ça hilarant. Et il était prêt. Il a eu tout un processus prothétique avant et après ce moment dans les vestiaires.

Effectivement, c'était sans doute un peu trop gros pour être vrai !