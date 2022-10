She-Hulk épisode 8 : Daredevil fait un retour fracassant

L'épisode 8 de « She-Hulk : Avocate » vient de sortir sur Disney+. L'occasion pour Marvel Studios de ramener un personnage culte sur le devant de la scène : Daredevil. En effet, Charlie Cox fait son grand retour dans la peau du Diable de Hell's Kitchen. Voici le résumé de ce huitième chapitre.

She-Hulk : le grand retour du Diable de Hell's Kitchen

C'était l'un des éléments marketing du show. Avant même la diffusion de la série, Marvel Studios a promis à ses fans que Daredevil serait de retour dans She-Hulk : Avocate. Et on ne parle pas de n'importe quel Daredevil. Il s'agit du héros de la série Netflix Marvel's Daredevil, diffusée pendant trois saisons de 2015 à 2018. À l'époque, c'est l'acteur Charlie Cox qui campait le Diable de Hell's Kitchen. Le comédien a proposé une interprétation très solide du personnage et la série de Drew Goddard a rencontré un franc succès.

Depuis quelque temps, Marvel Studios procède à un transfert de ces personnages Marvel issus des séries Netflix vers le Marvel Cinematic Universe (MCU). Daredevil est le premier à bénéficier de ce réajustement (avec Le Caïd dans Hawkeye). Charlie Cox a d'ailleurs déjà repris le rôle de Matt Murdock le temps d'un caméo dans Spider-Man : No Way Home. Mais cette fois, le héros aveugle est de retour dans son costume de justicier, le temps de cet épisode 8 de She-Hulk : Avocate.

Daredevil casse la baraque

Au vu du ton de la série, qui s'emploie à être comique au possible, décalé, nonchalant, voire de mauvais goût, l'annonce du retour de Daredevil dans She-Hulk : Avocate nous a fait très peur. Dans Marvel's Daredevil, le justicier aveugle était présenté d'une manière très sombre, sérieuse et assez violente. Un style à des années-lumière du MCU qui lorgne toujours autant vers la comédie. Ainsi, les univers de Marvel's Daredevil et She-Hulk : Avocate n'ont absolument rien en commun. Le risque était que l'essence même du Daredevil de Charlie Cox soit aseptisée. Diluée dans la formule trop légère du MCU.

Matt Murdock (Charlie Cox) - She-Hulk ©Disney+

Si c'est inévitablement un peu le cas, ce retour de Daredevil est au-dessus de nos espérances. Jessica Gao parvient à restituer en partie la noirceur de Daredevil. Le personnage permet d'apporter un véritable vent de fraîcheur sur She-Hulk : Avocate. Une réintroduction qui sert à ramener au centre du récit un peu d'action (enfin !) et des thématiques super-héroïques dont l'absence faisait défaut au show. Les séquences d'action sont assez bien gérées. Même si elles n’atteignent pas la maîtrise chorégraphique de la série de Drew Goddard. Et comme dans Miss Marvel avec le thème musical de la série X-Men, c'est un pur plaisir pour les oreilles de retrouver le thème musical de Daredevil.

D'autres easter eggs

Ce huitième épisode se termine également en grande pompe. Le groupe Intelligencia, teasé depuis quelques épisodes maintenant, passe enfin à l'action. Intelligencia est une team de super-vilains composée, dans les comics, de M.O.D.O.K., du Leader, du Penseur ou même de Fatalis. La conclusion de cet épisode 8 permet de confronter Miss Hulk à une véritable menace. Ce qui n'était encore jamais arrivé. L'héroïne dévoile enfin une facette sombre : celle de la rage, de la violence et de la folie propre aux caractères des différents Hulk. Enfin, She-Hulk : Avocate quitte ses pérégrinations enfantines pour se diriger vers une ambiance davantage en adéquation avec les comics. Dommage que le show ait attendu l'avant-dernier épisode pour se réveiller un peu...

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) - She-Hulk ©Disney+

Cet épisode 8 présente également un nouveau personnage : L'Homme-grenouille. Créé par Stan Lee et Gene Colan, L'Homme-grenouille fait sa première apparition en 1966 dans Daredevil #25. À l'époque, il s'agit de Vincent Patilio, un super-vilain de seconde zone. En 1982, son fils, Eugène Patilio, devient le nouvel Homme-grenouille. Il décide alors de devenir un héros pour racheter les fautes de son paternel. Le personnage apparaît quelque fois dans les comics She-Hulk et Spider-Man mais n'a pas la carrure pour être un véritable héros. Considéré comme un justicier au rabais, il tombe rapidement dans l'oubli. Comme dans She-Hulk : Avocate, c'est surtout un personnage qui est tourné en dérision par les auteurs.

Enfin, mais ça c'est de l'ordre du détail, cet épisode 8 de She-Hulk : Avocate nous apprend que les accords de Sokovie, qui sont au centre de l'intrigue de Captain America : Civil War, ont été abrogés. Les héros ont donc de nouveau le droit de se balader librement et masqués, tout en gardant secrète leur véritable identité.