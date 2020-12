She-Hulk : le casting officiel annoncé et une grosse surprise

La série "She-Hulk" a été évoquée par Kevin Feige lors de l'Investor Day de Disney. La boss de Marvel a confirmé qui serait l'actrice dans le rôle principale, que Mark Ruffalo allait bien faire son retour sur nos écrans en Bruce Banner, et qui serait le méchant.

Tatiana Maslany confirmée en She-Hulk

Hulk n'a plus eu de film à son sujet depuis qu'Edward Norton a lâché le rôle juste après le lancement du Marvel Cinematic Universe. Il n'est pas parti pour l'avoir un de ces jours avec la série She-Hulk, qui va voir le jour sur Disney+. Marvel cherche à renouveler ses figures principales et la cousine de Bruce Banner est toute désignée pour lui piquer sa place. Avant d'être une super-héroïne, elle est connue comme Jennifer Walters, une avocate. Blessée par balle lors d'un affrontement avec un mafieux local, elle est sauvée grâce à Bruce, qui lui donne de son sang dans l'urgence. En plus de l'empêcher de perdre la vie, il va également lui transmettre ses pouvoirs. À son tour elle deviendra une personne toute verte qui se distingue par sa force phénoménale.

À partir de ces origines, on voyait mal comment Mark Ruffalo allait se débrouiller pour ne pas apparaître dans la série. Au moins au tout début, pour sauver sa cousine. Des discussions ont été évoquées par l'acteur mais jamais une confirmation sur son implication n'a été délivrée par Marvel. Kevin Feige vient de le faire lors de l'Investor Day. Il ne s'est pas contenté de cette seule annonce. On a appris au passage que Tatiana Maslany avait été engagée pour tenir le rôle principal de She-Huk. La presse américaine avait déjà évoquée sérieusement son nom mais l'intéressée s'en était un peu moquée en démentant toute implication. Sûrement à la demande du studio, qui attendait le moment opportun pour faire son annonce. Malgré le démenti, sa présence en tête d'affiche restait encore l'éventualité la plus crédible. Mark Ruffalo s'était d'ailleurs fendu d'un tweet pour l'accueillir dans la famille, preuve qu'il n'y avait pas de fumée sans feu.

Vous reprendrez bien un peu d'Abomination ?

Ce que l'on a moins vu venir, c'est le retour de Tim Roth en Abomination. Ce méchant à la musculature semblable à celle de Hulk avait été introduit dans le film de Louis Leterrier. Avant qu'il ne se transforme, nous avions découvert Emil Blonsky, un mercenaire chargé de capturer Bruce. N'arrivant pas à ses fins, il obtient un sérum qui va le faire muter en Abomination. Il avait été vaincu à la fin de L'Incroyable Hulk mais il semble vouloir prendre sa revanche. Cette fois, la cousine sera aussi impliquée dans le combat.

L'Incroyable Hulk ©Darkstar

On espère que She-Hulk a des surprises en réserve parce que recycler ce méchant n'est pas une preuve de grande originalité. Il reste possible qu'il ne soit pas le seul à en vouloir aux deux Hulk et que quelque chose de plus large soit imaginé pour le long terme. D'autres têtes célèbres seront présentes dans la série, Kevin Feige a teasé des retours en précisant que Jennifer Walters était spécialisée dans les affaires juridiques autour des super-héros. Elle a donc de très fortes chances d'en croiser des connus durant les épisodes. Le boss adepte des casquettes a également souligné que la série serait "très drôle", confirmant que l'action se mêlera à la comédie, loin de la noirceur d'un Endgame par exemple.

Aucune date de diffusion n'est encore annoncée. De nombreuses places sont prises pour 2021 sur Disney+ donc She-Hulk risque d'être seulement disponible en 2022. Sa production n'a toujours pas débuté.