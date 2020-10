She-Hulk : Tatiana Maslany dément avoir le rôle

Retournement de situation dans la pré-production de la série "She-Hulk". Des reports de la presse américaine clamaient que Tatiana Maslany avait été choisie par Marvel pour le rôle principal. La concernée vient de démentir son implication, relançant ainsi un dossier que l'on pensait réglé.

She-Hulk : la cousine de Bruce arrive dans le MCU

Personnage connu dans les comics, She-Hulk se nomme dans le civil Jennifer Walters. Cousine de Bruce Banner et avocate, elle n'a pas des prédispositions pour devenir une super-héroïne. Son destin va basculer quand elle va se retrouver au milieu d'un affrontement entre deux gangs. Sérieusement touchée, elle va recevoir une transfusion de sang de son cousin, ce qui va la transformer en une femme surpuissante à la peau verte. C'est assez simple à comprendre, She-Hulk est une version féminisée et un peu différente du Hulk classique. Elle pénètre dans le MCU par le biais d'une série Disney+, en attendant probablement de passer peut-être un jour sur le grand écran.

Le scénario devrait raconter ses origines et ses liens avec Bruce, ce qui pourrait permettre à Mark Ruffalo de reprendre son rôle. Jennifer Walters va-t-elle le remplacer dans le MCU ou est-ce que les deux existeront conjointement ? Les plans de Marvel ne sont pas connus mais la série apportera probablement un début de réponse à cette question. Son arrivée sur Disney+ pourrait tomber entre la fin 2021 et le début 2022.

Tatiana Maslany dément avoir le rôle

Le mois dernier, nous pensions que She-Hulk s'était trouvée son actrice principale quand la presse américaine avait annoncé le nom de Tatiana Maslany. Même Mark Ruffalo avait pris le temps de l'accueillir dans la famille avec un petit post Twitter. Tout disait que c'était bouclé. Cependant, la Canadienne vient de démentir son implication dans le Regina Leader-Post :

Ce n'est pas quelque chose de vrai et c'est comme un communiqué de presse qui est devenu hors de contrôle. Ce n'est pas du tout vrai - j'ai déjà été connectée avec ces rumeurs par le passé et la presse s'en est rendue compte, mais ce n'est pas actuellement pas vrai, malheureusement.

Les rumeurs et suppositions autour de l'identité de l'élue peuvent redémarrer. Il se disait que la production cherchait une actrice dans la veine d'Alison Brie, pour constituer un personnage détonnant. Le plus simple serait du coup de prendre Alison Brie, cette dernière étant de plus pas fermée à l'idée de participer. Il est aussi possible que Tatiana Maslany détienne finalement le rôle mais qu'elle soit dans l'obligation de démentir en attendant que le studio décide de communiquer officiellement. Ça ne serait pas la première fois que quelqu'un nie une chose qui sera confirmée plus tard.