She-Hulk, Mark Ruffalo et Abomination sont dans la bande-annonce de la série Marvel

Présent depuis le début dans le Marvel Cinematic Universe, le colosse Hulk s'apprête à nous présenter sa cousine, Jennifer Walters, dans la série "She-Hulk : Attorney at Law" sur Disney+. Une première bande-annonce vient d'être révélée ainsi qu'une date de diffusion.

She-Hulk débarque dans le MCU avec sa propre série

Par rapport à d'autres super-héros, Hulk n'a pas énormément été mis au premier plan dans le MCU. Hormis L'Incroyable Hulk, aucun film ne lui a été entièrement dédié. À tel point qu'on se demandait si Mark Ruffalo avait de l'avenir dans l'univers. Nous sommes donc heureux de le savoir de retour dans She-Hulk : Attorney at Law. Comme le titre l'indique, la série va s'attarder sur sa cousine, Jennifer Walters, incarnée par Tatiana Maslany. Dans les comics, celle-ci est une avocate grièvement blessée lors d'un règlement de compte. Alors que ses jours sont en danger, Bruce lui donne de son sang afin de la sauver. Suite à ça, elle se met à développer des pouvoirs similaires aux siens et sa vie se retrouve chamboulée.

Une première bande-annonce pour la série Marvel

On peut désormais en savoir plus sur ce programme car Marvel vient de lâcher une bande-annonce. Un précédent trailer avait été montré il y a plusieurs mois mais la transformation de l'héroïne n'était pas présente. Cette fois, nous pouvons enfin voir à quoi elle ressemble, avec son apparence verte et sa musculature impressionnante. À l'image d'Hulk, elle aussi dispose d'une force incroyable et se transforme en fonction de sa peur ou de sa colère.

De ce que l'on comprend de l'intrigue, Jennifer est une avocate à qui l'on demande de s'intéresser à des cas qui impliquent des personnes surhumaines. Par ailleurs, elle doit gérer sa seconde personnalité avec l'aide de son cousin, et sa vie intime. Elle va enfin devoir assumer ses responsabilités de super-héroïne.

Comme cela avait été annoncé précédemment, Tim Roth sera de retour en Abomination et il se montre d'ailleurs dans la bande-annonce. Cependant, on ne sait pas s'il aura une place centrale dans l'intrigue. D'après des précédents rapports, Jameela Jamil incarnera Tatiana, rivale historique de She-Hulk, et elle semble se signaler vers la fin de la bande-annonce. Nous en saurons peut-être plus à son sujet lors de la suite de la promotion. Marvel a annoncé que la série débutera sa diffusion sur Disney+ le 17 août prochain.