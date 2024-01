"Disney a dit non merci" : mauvaise nouvelle pour la saison 2 de She-Hulk

La série Marvel "She-Hulk", diffusée sur Disney+ en fin d'année 2022, ne devrait pas revenir pour une saison 2, a annoncé l'actrice Tatiana Maslany qui interprète la super-héroïne.

She-Hulk devra se contenter d'une saison

"Une des pires productions proposées par Marvel Studios depuis la création du MCU". Voilà la conclusion de la critique de CinéSérie sur She-Hulk lors de la diffusion de la série sur Disney+. Mais si, pour nous, le show était raté, certains spectateurs avaient apprécié de découvrir Jessica Walters, la cousine d'Hulk, qui officie comme avocate et doit apprendre à gérer ses émotions lorsqu'elle se transforme en cette fameuse créature verte. La série cherchait également à casser les codes du genre super-héroïque, en mettant l'accent sur la comédie et le discours féministe. Malheureusement, pour ceux qui auraient apprécié la proposition de Jessica Gao, et qui espéraient une saison 2, cela ne risque pas d'arriver.

She-Hulk ©Disney+

C'est l'actrice principale Tatiana Maslany qui a annoncé cette nouvelle lors d'une interview disponible sur Forbes. Interrogée sur la possibilité de la voir revenir dans She-Hulk pour de nouveaux épisodes, elle a expliqué qu'il y avait peu de chance que cela arrive, notamment en raison des dépassements de budget pour la première saison.

Je ne pense pas. Je crois que nous avons fait exploser notre budget, et Disney a dit : « Non merci » ».

La créatrice souhaitait continuer l'aventure

Clair, net et précis de la part de Disney. Même si le studio n'a pas officialisé l'annulation de She-Hulk, rien a été annoncé depuis plus d'un an, ce qui ne laissait rien présager de bon. Pourtant, pendant la promotion de la série, la créatrice Jessica Gao avait exprimé son souhait de poursuivre l'aventure, tout en se montrant très prudente. Au micro d'Allociné, elle avait ainsi déclaré :

Je ne peux pas répondre avec certitude car c’est Kevin Feige qui décide de ce qui ce passe avec l’univers de Marvel. Mais j’espère que l’on aura droit encore à des aventures Marvel avec She-Hulk.

De même qu'auprès de Deadline, elle avait expliqué avoir pris ses précautions dans l'écriture de la saison 1 de She-Hulk, sachant que rien n'était assuré pour une suite.

J'écris pour la télévision depuis très longtemps, et vous ne pouvez jamais garantir que vous aurez une autre saison, en particulier quand vous en êtes à la saison 1. Donc, la chose prudente pour un scénariste travaillant sur une série, est de raconter une histoire satisfaisante et complète, de sorte que si elle se termine de cette façon, vous ayez l'impression d'avoir raconté au moins une histoire complète tout en laissant la porte ouverte pour, par exemple, six saisons et un film.

She-Hulk reste actuellement disponible sur Disney+.