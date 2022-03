Shining Girls : Elizabeth Moss traque un tueur en série dans la bande-annonce d'Apple TV+

Fin avril, Shining Girls arrive sur la plateforme de streaming Apple TV+. Avant de retrouver Elizabeth Moss à la recherche de son agresseur au cœur de la série, la voici terrifiée mais déterminée dans la bande-annonce.

Elizabeth Moss, star des séries TV

Alignant continuellement les nominations aux Emmy Awards ou autres cérémonies prestigieuses, Elizabeth Moss figure parmi les actrices les plus talentueuses du petit écran. Durant sa carrière, elle décroche à deux reprises un Golden Globe pour récompenser son travail d'actrice. Un dans la mini-série Top of the Lake en 2014, puis un deuxième, quatre ans plus tard, pour sa prestation dans la série dramatique The Handmaid's Tale : la servante écarlate en 2018.

Elizabeth Moss semble affectionner particulièrement les scripts tordus. Ce n'est pas pour rien qu'en 2020 (sortie française), elle est la tête d'affiche du film d'horreur Invisible Man, où elle ressent la présence d'un homme totalement invisible comme le nom du long-métrage l'indique. Cette fois-ci, pour la série Shining Girls, elle campe une journaliste de Chicago victime d'une violente agression. Kirby, en compagnie de Dan (Wagner Moura), va enquêter sur son agresseur.

Shining Girls ©Apple TV+

Bientôt sur Apple TV+

Apple TV+ nous dévoile une bande-annonce (en une d'article) à la fois brutale et froide. Le passé et le présent se confondent, alors que les meurtres se multiplient années après années. Un tueur en série sévit et suit ses proies à la trace. Les victimes sont liées, et les mystères s'additionnent alors que le temps presse avant de nouvelles victimes. Un thriller qui met également en scène Phillipa Soo et Jamie Bell.

Avec Shining Girls, la créatrice Silka Luisa adapte le best-seller Les Lumineuses de Lauren Beukes. Il sera donc question de voyage dans le temps. Celui de cet assassin dérangé, qui brise l'espace-temps à la recherche de ses cibles féminines.

Alors que Silka Luisa et Elizabeth Moss sont toutes les deux productrices de la série, un autre nom très connu s'affiche comme producteur délégué, en la personne de Leonardo DiCaprio. Shining Girls sort le 29 avril prochain sur Apple TV+.