Shining Vale : Courteney Cox dans une série horrifique

Concernée par la réunion « Friends » qui hype tout le monde, Courteney Cox vient de se trouver un nouveau rôle sur le petit écran. Dans « Shining Vale », elle va se confronter à des phénomènes paranormaux. Préparez-vous à frissonner… Mais aussi à rigoler !

Les années 90 ont été bénies pour Courteney Cox, qui est devenue à cette période la Monica de Friends et Gale Weathers dans la saga Scream. Deux univers qui n’ont à rien voir ensemble mais sur lesquels l’actrice s’est forgée une réputation auprès du public. Quand la série culte s’arrête en 2004, sa carrière perd en intensité.

Évidemment, elle restera à jamais dans le coeur des fans de Friends. Qu’importe si elle ne fait plus rien d’intéressant depuis des années… Starz a décidé de miser sur elle pour prendre le premier rôle de Shining Vale, une série à la fois horrifique et comique.

Elle incarnera Pat, une célèbre écrivaine qui a du mal à trouver l’inspiration pour son second roman. Si elle a tourné le dos à ses démons (l’alcool et le drogue, notamment), elle ne mène pas une vie qui lui apporte de la satisfaction. Sa relation avec ses enfants est compliquée, celle avec son mari stagne après une tromperie de sa part. Pour donner un coup de boost à son existence, elle embarque sa famille dans une nouvelle vie. La tribu déménage en banlieue dans une grande et vieille maison. Mais Pat va se rendre compte que des phénomènes étranges se déroulent dans cet endroit. Sauf qu’elle ne sait pas s’ils sont le fruit de son esprit ou s’ils sont réels. Dans les deux cas, la situation va être complexe à gérer.

Shining Vale veut faire rire et peur

La chaîne décrit Shining Vale comme une comédie noire, qui va faire entrer dans l’équation des éléments horrifiques/fantastiques tout en essayant de nous bousculer par le rire. Courtney Cox devra donc encore employer sa facette comique, qu’elle a pu bien rôder quand elle tournait pendant des années dans Friends.

Seulement un pilote a été commandé par Starz, il est donc encore trop tôt pour savoir si le feu vert définitif sera donné et si la série pourra parvenir jusqu’à nos yeux. C’est donc sans surprise qu’aucune date de diffusion n’est encore évoquée. Rien non plus n’est précisé pour la réunion Friends sur HBO Max, qu’on espère découvrir cette année.