Shōgun : une saison 2 devrait finalement voir le jour sur Disney+

Sauf retournement de situation, "Shōgun" devrait revenir pour une saison 2. Prévu initialement pour être une mini-série, le show a tellement convaincu que les producteurs souhaitent poursuivre l'aventure avec la vedette Hiroyuki Sanada.

Shōgun : le gros succès du petit écran

Lancée sur Disney+ le 27 février, Shōgun a été un très beau succès. Heureusement, puisqu'il de la série la plus chère de FX à ce jour. Mais en voyant les 9 millions de vues cumulées par le show à travers le monde en seulement six jours, la production a pu se rassurer. De plus, avant même sa diffusion, les retours sur la série étaient impressionnants, certains la comparant à Game of Thrones. La presse a donc été enthousiaste, et le public n'a pas manqué le rendez-vous, suivant les 10 épisodes de la série avec attention.

10 épisodes qui ont permis d'adapter entièrement le roman Shōgun de James Clavell, publié en 1975 et déjà adapté en série en 1980 avec Toshiro Mifune. En principe, la création de Justin Marks et Rachel Kondo devait donc être une mini-série et ne pas revenir pour une saison 2. Sauf que l'engouement autour du show pourrait pousser les producteurs à revoir leurs plans.

Hiroyuki Sanada négocie pour une saison 2

C'est ce qu'annonce Deadline en exclusivité, en affirmant que la star du show, Hiroyuki Sanada, également producteur, serait sur le point de conclure un accord pour reprendre son rôle du seigneur Yoshii Toranaga. D'après les sources du média, sa présence serait primordiale pour envisager une saison 2 de Shōgun.

De plus, FX serait en train de finaliser d'autres accords pour prolonger la série. Si la saison 2 venait à se confirmer, cela pourrait alors avoir un impact sur la prochaine cérémonie des Emmy Awards. La production devant décider au plus vite si Shōgun postule pour des nominations dans la catégorie série limitée ou série dramatique.

Enfin, rappelons que ce ne sera pas la première fois qu'une mini-série devient une série composée de plusieurs saisons. True Detective et Big Little Lies avait fait de même par le passé. Cependant, comme évoqué précédemment, la saison 1 de Shōgun a adapté tout le roman de James Clavell. Il faudra voir quelle histoire originale sera racontée avec la saison 2. Mais nul doute que les fans du show seront heureux de retrouver Toranaga et les autres protagonistes.