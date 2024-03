Comparée à Game of Thrones, la série Shōgun est un énorme succès sur Disney+

Six jours après la diffusion de ses premiers épisodes, "Shōgun" a déjà engrangé 9 millions de visionnages dans le monde entier. Un succès impressionnant pour Disney+, qui propose la série en France.

Shōgun fait un carton sur Disney+

Dès la diffusion d'images promotionnelles, on sentait que Shōgun avait quelque chose de particulier. Bien sûr, plus d'une fois on a pu voir un fossé entre une bonne bande-annonce et le résultat final. Sauf que dans le cas de la série créée par Justin Marks et Rachel Kondo, la qualité est indéniable. Les premiers retours de la presse étaient allés dans ce sens avec, sur Rotten Tomatoes, un score impressionnant de 100% d'avis favorables basés sur les 17 premières critiques. Certains avaient alors commencé à comparer la série tirée du roman Shōgun de 1975 à Game of Thrones, œuvre mythique du petit écran.

Shōgun ©Disney+

Depuis la diffusion du show (le 27 février sur Disney+), les avis n'ont pas beaucoup changé, restant, à ce jour, à 99% pour 79 titres de presse sur Rotten Tomatoes. Disney+ peut donc se satisfaire de la série, d'autant que le public est au rendez-vous. C'est via un communiqué de presse que la plateforme de streaming a annoncé un record d’audience pour Disney+ et Hulu (qui diffuse Shōgun aux États-Unis). Après avoir proposé les premiers épisodes, la série a cumulé en six jours 9 millions de visionnages dans le monde entier. Un chiffre impressionnant qui place Shōgun juste devant la saison 2 de The Bear pour les États-Unis. À l’international, la série pointe en première place des séries de la section Star de Disney+, devant la première saison des Kardashian.

Une saison 2 à venir ?

Pour rappel, Shōgun se déroule au Japon en 1600. Alors qu'une guerre civile se prépare, plusieurs protagonistes vont se croiser. Le seigneur Yoshii Toranaga, le commandant anglais John Blackthorne, et Toda Mariko, une combattante hors pair. À ce jour, trois épisodes ont été diffusés sur Disney+. Les prochains seront diffusés à un ryhtme hebdomadaire jusqu'au mardi 23 avril pour un total de dix épisodes. Normalement, la série devrait s'arrêter puisque toute cette saison couvre le roman d'origine. Cependant, devant le succès du show, les producteurs pourraient être tentés de poursuivre l'aventure. Hiroyuki Sanada, l'interprète de Yoshii Toranaga, a d'ailleurs gardé une porte ouverte lors d'une interview donnée à The Hollywood Reporter, expliquant qu'il était possible d'utiliser les événements historiques qui ont suivi cette période.

Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Mais nous avons l'Histoire, avec de vrais modèles historiques, et nous savons ce qui s'est passé. Tout dépend de la réaction du public.

Même son de cloche de la part de Michaela Clavell, productrice exécutive de la série, qui a affirmé que la décision de commander une saison 2 serait basée sur la réception du public. Avec 9 millions de vues en six jours, on ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher Shōgun de continuer au de-là de la saison 1.

Shōgun est actuellement disponible sur Disney+.