"Je n'étais pas bien" : Shy'm au plus mal pour tourner cette scène de Cannes police criminelle

Dans "Cannes police criminelle" Shy'm réalise elle-même ses cascades. Une scène d'action a néanmoins été très difficile à tourner pour elle, alors très malade au moment de filmer.

Cannes police criminelle, la série TF1 qui fait parler

La diffusion de Cannes police criminelle continue sur TF1. Dedans, Lucie Lucas et Shy'm (de son vrai nom Tamara Marthe) interprètent respectivement Camille Delmasse et Léa Robert, deux policières de la Croisette. À chaque épisode, elles mènent une nouvelle enquête avec l'aide d'Harry (Jamie Bamber), un gentil criminel qui fait tout pour charmer Camille.

Pour ses débuts sur TF1, la série a grandement surpris les spectateurs en raison de son doublage. Le show étant une co-production, le tournage s'est fait en anglais et les actrices se sont ensuite doublées. Un choix particulier qui a fait réagir.

On retrouve néanmoins le trio dans l'épisode 4 de Cannes police criminelle, titré Meurtre à l'hôtel. Camille et Léa sont chargées d'enquêter sur des menaces de mort qui visent un fils de marchand d'armes. L'occasion pour Camille et Henry, toujours prêt à s'incruster, de traîner du côté d'un célèbre hôtel cannois : Le Majestic.

Lucie Lucas - Cannes police criminelle ©TF1

Mais alors que Camille et Henry doivent évoluer sous couverture et se faire passer pour de jeunes mariés, Léa reste aux aguets. Et on la retrouve d'ailleurs en pleine bagarre lors d'une séquence qui fut particulièrement dure à tourner pour Shy'm.

Shy'm a fait ses propres cascades

En effet, la comédienne, qui craignait de ne pas avoir le physique pour incarner Léa, a tenu à faire elle-même ses séquences d'action dans la série. Des cascades qui, pour la plupart, ont fait plaisir à Shy'm qui en aurait bien redemandé, comme elle le racontait à Télé-Loisirs.

J'ai adoré ! De base, j'aime beaucoup les sports de combat, j'ai fait du karaté, de la boxe, et j'aime les films d'action, j'ai encore appris un autre volet de la fiction, je regarde maintenant les films où il y a des bagarres très différemment. (...) Je les ai toutes réalisées (...) Je trouve qu’il n’y en a pas eu assez d’ailleurs.

Shy'm - Cannes police criminelle ©TF1

Parmi ces scènes d'action que Shy'm a faites elle-même, il y a donc cette bagarre dans les toilettes de l'hôtel du Majestic à la fin de l'épisode 4. Une séquence pas évidente à tourner en raison du "lieu assez exigu" et des nombreux miroirs dans la pièce.

Il fallait éviter d'avoir les cameramen dans les reflets. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'espace pour prendre du recul et filmer la bagarre. C'était un moment hyper intense.

L'actrice malade au moment de tourner

Mais le vrai problème pour Shy'm est qu' au moment de tourner cette séquence dans les toilettes, la comédienne était "très malade" et a bien cru ne jamais y arriver. D'autant plus sous 40 degrés et sans clim.

J’étais malade, très malade. J'ai dit à Manu Lanzi (le chorégraphe, ndlr), je ne crois pas que je vais pouvoir le faire. Je n'étais vraiment pas bien. Il m'a dit : 'écoute, vas-y à fond, mets ton cerveau sur off' et il y avait une cascadeuse pour me remplacer si toutefois c'était vraiment impossible. Il faisait 40 degrés, pas de clim... J'ai mis mon cerveau sur off, je me suis mise en pilote automatique, et j'ai réussi à tourner la scène malgré la maladie, malgré tout ça. Ça a été fou parce qu’on était tous ensemble. Je suis hyper contente d'avoir réussi à faire cette séquence.

On comprend pourquoi Shy'm garde en tête cette séquence en particulier. Mais en voyant le résultat, on ne se doute pas que la comédienne ait pu avoir une telle difficulté. L'épisode est diffusé sur TF1 le lundi 16 octobre et est disponible sur MyTF1.