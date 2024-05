Annoncée il y a 5 ans, cette série dérivée de Spider-Man est finalement annulée

Après des années de développement, la série "Silk", centrée sur une héroïne issue de l'univers de Spider-Man, a finalement été annulée par Amazon MGM Studios.

Avant Spider-Man Noir, il y avait une série sur Silk

Les fans de l'univers de Spider-Man ont eu une bonne nouvelle cette semaine, puisqu'il a été annoncé qu'une série live centrée sur Spider-Man Noir (personnage présent dans Spider-Man: New Generation) était en préparation avec Nicolas Cage. Sauf que si ce projet a eu le feu vert d'Amazon MGM Studios, un autre plus ancien n'a pas eu la même chance. Il y a bientôt cinq ans, on évoquait le développement d'une série sur Silk, une jeune femme américano-coréenne qui a été introduite dans l'univers de Spider-Man en 2014. Mais alors qu'on l'avait un peu oublié depuis le temps, il semblerait que le projet soit finalement mort et enterré.

L'idée de consacrer du temps à Silk n'était pourtant pas absurde. Rappelons que le personnage, de son vrai nom Cindy Moon, était apparu dans Spider-Man : Homecoming et Avengers : Infinity War, sous les traits de Tiffany Espensen. Il s'agissait alors seulement d'un personnage secondaire, et Cindy n'était alors pas encore dotée de pouvoir. Cela n'a visiblement pas été suffisant pour motiver Amazon MGM Studios puisque, d'après Deadline, le studio aurait décidé d'arrêter les frais avec le développement de ce show.

Un développement de 5 ans qui n'a rien donné

Le média américain rappel que le projet avait été approuvé il y a deux ans. Angela Kang (The Walking Dead) y travaillait en tant que showrunner, après avoir repris le poste qu'occupaient avant elle Lauren Moon, puis Tom Spezialy. On comprend ainsi que trois scénarios ont dû être proposés ces dernières années sans qu'aucun ne parvienne à satisfaire pleinement Amazon MGM Studios. Le studio dispose malgré tout encore de droits pour développer des séries dérivées de l'univers de Spider-Man, mais celle sur Silk aurait été "rendue" à Sony Pictures Television qui chercherait actuellement à revendre le projet à quelqu'un d'autre.

On peut donc toujours espérer voir la super-héroïne débarquer un jour sur une autre plateforme que Prime Video, pourquoi pas via une collaboration avec Disney+ et Marvel. Mais pour le moment, Il vaut mieux se faire une raison sur le sort de Silk.