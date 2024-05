Spider-Man : une série live action avec Nicolas Cage est en préparation !

Après lui avoir prêté sa voix, Nicolas Cage va incarner Spider-Man Noir dans une série en live action. Prévu sur Prime Video, le show se déroulera à New York dans les années 1930.

Spider-Man Noir en chair et en os avec Nicolas Cage

Si vous pensiez que Nicolas Cage allait bientôt prendre des vacances et s'éloigner des plateaux, vous aviez tort. L'acteur enchaîne les projets depuis longtemps et il ne compte pas s'arrêter. Il y a quelques jours, on apprenait qu'il allait participer à un film d'horreur sur l'enfance de Jésus. Avant cela, Nicolas Cage devrait monter les marches du Festival de Cannes pour la présentation de The Surfer en séance de minuit. Sans parler de la sortie prochaine de Longlegs (10 juillet), un autre film d'horreur qui a reçu d'excellents premiers avis.

Mais alors que son actu' est déjà bien remplie, Nicolas Cage a eu le temps de discuter avec Amazon pour le développement d'une prochaine série Spider-Man en live action. Une série qui sera un dérivé du film d'animation Spider-Man: New Generation (2018).

Spider-Man New Generation ©Sony Pictures France

En effet, d'après Deadline, Nicolas Cage va reprendre son rôle de Spider-Man Noir. S'il avait uniquement donné sa voix au personnage dans le film d'animation réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, il devra cette fois apparaître en chair et en os. Ou du moins derrière le costume sombre de ce détective privé qui évolue dans le New York des années 1930. Comme l'indique le média américain, l'histoire de cette série titré Noir suivra cet homme "vieillissant et malchanceux (...) obligé de se confronter à sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville".

La série Noir bientôt sur Prime Video

Ce projet de série n'est pas totalement nouveau puisque Deadline rappelle qu'il était en développement depuis l'année dernière sous la direction d'Oren Uziel (22 Jump Street) et de Steve Lightfoot (The Punisher) qui seront les showrunners du programme. Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) devrait de son côté réaliser les deux premiers épisodes, tandis que Phil Lord et Christopher Miller seront présents en tant que producteurs (comme pour New Generation). Reste que la présence de Nicolas Cage demeure le plus intrigant. Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios s'est en tout cas montrée ravie de sa présence :

Nous sommes absolument ravis que Nicolas Cage joue dans cette série ! Personne d'autre ne pouvait apporter autant de pathos, de douleur et de cœur à ce personnage singulier.

L'univers du Spider-Verse va donc continuer de s'agrandir après Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), suite de New Generation, et Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, le troisième opus qui se fait toujours attendre. Du côté de la série, on peut faire confiance à Amazon MGM Studios pour proposer un programme de qualité. Le studio a dernièrement connu un gros succès avec Fallout, qui a été aussitôt renouvelée pour une saison 2. Enfin, même si aucune date de tournage ou de diffusion ont été précisées, il a été confirmé que Noir sera diffusé sur MGM+ aux États-Unis et sera disponible dans le reste du monde sur Prime Video.