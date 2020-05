Sky Rojo (Netflix) : une série sur la prostitution par le créateur de La Casa de Papel

Álex Pina est devenue une valeur sûre de Netflix avec le phénomène "La Casa de Papel". Juste après le lancement de "White Lines", on apprend que l'alliance entre le créateur et la plateforme va se prolonger avec "Sky Rojo", une nouvelle série qui parlera du monde de la prostitution.

Quand une affaire marche, pas question d'y mettre un terme. Netflix s'est assuré la présence à ses côtés d'Álex Pina avec un accord d'exclusivité pluriannuel. La Casa de Papel se prolongera et obtiendra une cinquième partie. Et une toute nouvelle création a été lancée cette année : White Lines, qui nous immerge dans le monde de la fête à Ibiza au travers d'une enquête sur la mort d'un DJ (voir notre critique). Mais Álex Pina et sa fidèle collaboratrice Esther Martínez Lobato travaillent aussi sur Sky Rojo, une série que Netflix lancera l'année prochaine.

Trois prostituées en quête de liberté dans Sky Rojo

Il sera question dans Sky Rojo du monde de la prostitution, par le biais de la destinée commune de trois prostituées (une espagnole, une argentine et une cubaine) qui vont se retourner contre leur mac en le blessant sérieusement. Suite à leur rébellion, elles décident de fuir ensemble mais des tueurs à gages seront à leurs trousses. Elles ne pourront pas se réfugier auprès de la police à cause de leurs antécédents et c'est dans un road trip mouvementé qu'elles vont chercher le moyen d'accéder à la liberté à laquelle elles aspirent. Une histoire de femmes fortes, qui rejoint le discours sur le patriarcat pas très subtilement mis en place dans la dernière saison de La Casa de Papel.

Verónica Sánchez, Yany Prado, et Lali Espósito seront à retrouver dans les trois rôles principaux de Sky Rojo. Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia et Enric Auquer sont aussi au casting de ce thriller qui s'étendra au minimum sur deux saisons avec des épisodes de 25 minutes. Un format plus court par rapport à La Casa de Papel et White Lines. Le tournage avait débuté en fin d'année dernière mais la pandémie a certainement provoqué un coup d'arrêt. Pas suffisamment pour repousser Sky Rojo qui, comme on le voit dans le tweet ci-dessus, n'aura aucun mal à débarquer sur Netflix en 2021. Année qui pourrait aussi être celle de la diffusion de la partie 5 de La Casa de Papel.