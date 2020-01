Snowpiercer : un nouveau trailer et une date pour la série

Vous avez aimé ? Partagez :

Des années de galère se terminent. La série « Snowpiercer » tirée de la bande dessinée française « Le Transperceneige » va enfin débarquer sur nos écrans. Une nouvelle bande-annonce apporte des images inédites et délivre une date pour la diffusion sur TNT.

La série Snowpiercer avait déjà donné quelques signes de vie rassurants, comme cette bande-annonce dévoilée lors de la dernière Comic-Con de San Diego. Nous serions tentés de dire qu’il était temps, tant son développement et sa conception ont traîné en longueur. L’un des plus gros coups durs aura été la perte de Scott Derrickson, suite à des différents artistiques à propos de la réalisation du pilote pour lequel il avait été engagé. Une conséquence du changement de showrunner en cours de route, engendrant un chamboulement de ce qui avait été prévu lorsqu’il a signé. Et ce n’est là que l’un des problèmes rencontrés. L’essentiel étant désormais que la série va pouvoir exister.

Concernant le scénario, il devrait reprendre les principaux éléments de la BD originale et, forcément, du film de Bong Joon-ho. Dans un futur plus si éloigné de notre époque, la Terre est plongée dans un hiver glacial sans fin à la suite d’un cataclysme climatique. Les hommes ont été forcés de s’adapter et ont mis sur les rails un train, le Transperceneige. Sa particularité est de tourner continuellement en rond, alors qu’à son bord les survivants vivent selon leur rang social. Les riches, à l’avant, profitent entre eux de leurs privilèges. À l’arrière, en revanche, les pauvres doivent endurer des conditions de vie déplorables. La révolte gronde et un groupe mené par un héros déterminé va remonter les wagons afin de renverser la hiérarchie.

Snowpiercer, une série peu surprenante ?

Pour peu que vous connaissiez déjà l’univers, la nouvelle bande-annonce ne va pas forcément vous surprendre. La série ne donne pas l’impression d’avoir révolutionné le matériau initial. Peut-être que ce défaut sera corrigé quand nous pourrons voir les épisodes. La seule idée est l’utilisation d’un héros de couleur mais encore faut-il que ce changement serve à quelque chose. Le casting s’appuiera sur Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova et Katie McGuinness.

Attendue pour le printemps prochain sur TNT, Snowpiercer dispose enfin d’une date de diffusion. Le public américain y aura accès dès le 31 mai prochain. En France, c’est Netflix qui dispose des droits mais la plateforme n’a pas encore communiqué sur la mise en ligne des épisodes.