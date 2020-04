Social Distance : une anthologie inspirée par le confinement arrive sur Netflix

La situation particulière à laquelle nous sommes confrontés lors de cette crise sanitaire ne pouvait qu'être une source d'inspiration pour le cinéma ou la télé. Les producteurs de "Orange Is the New Black" travaillent sur "Social Distance", une anthologie à venir sur Netflix.

L'émergence du COVID-19 a provoqué un bouleversement dans notre rapport au monde et dans notre manière de se socialiser. Plus question de se retrouver dehors pour faire des activités ou partager des moments. Le lien s'établit avec les applications, les appareils mobiles, les réseaux sociaux. Il y a, évidemment, de quoi dire sur ce qu'on vit au jour le jour. Le mois dernier, les producteurs de The Office US annonçaient qu'ils étaient en train de développer une série sur le travail à la maison. Aujourd'hui, Variety rapporte qu'une anthologie intitulée Social Distance va voir le jour sur Netflix. L'équipe de la très connue série Orange Is the New Black est derrière ce projet qui veut s'intéresser à cette réalité "nouvelle, bizarre, déroutante" à laquelle nous ne pouvons échapper.

Social Distance se présentera sous la forme de plusieurs petites histoires - probablement une par épisode - qui évoqueront les aspects du quotidien et notre manière de garder le contact avec notre entourage. Comme il est noté dans le communiqué officiel de l'équipe, l'expérience qu'on traverse est "universelle, mais aucune histoire individuelle n'est la même." C'est ce constat qui va mener la série, afin d'essayer de proposer une large palette de situations différentes. On s'attend évidemment à de l'humour mais aussi à de l'émotion et à la description clairvoyante de cette époque.

Un mode de conception atypique pour Social Distance

Les productions n'étant pas possibles à cause de la situation, la série va quand même réussir à se faire sans rassembler une équipe sur le même plateau. La showrunneuse Hilary Weisman Graham va piloter ça depuis chez elle, Diego Velasco réalisera et les membres du casting devront se filmer. Pas question de tricher par rapport au confinement, le tournage le prendra en compte dans son processus. Un mode de conception où les rapports seront virtuels, qui devrait permettre à Social Distance de sortir assez vite sur Netflix, en réaction à l'actualité. La forme devrait être assez simpliste avec des acteurs qui sont responsables de la captation des plans sous la direction d'un metteur en scène mais c'est sur le fond qu'on attend que la série nous surprenne. On ne sait pas encore qui a accepté de rejoindre le casting ni quand la mise en ligne pourrait intervenir.