South Park : la série revient pour un nouvel épisode spécial d'une heure

Les petits malins de « South Park » sont prochainement de retour. Trey Parker et Matt Stone réservent à leur public un nouvel épisode spécial d'une heure centré sur le covid-19. Après le « Pandemic Special », ils sont de retour en mars prochain avec le « Vaccination Special ».

South Park : nouveau moyen-métrage

Depuis 1997, Matt Stone et Trey Parker séduisent une génération entière de fans grâce à leur série animée unique : South Park. Corrosive, critique, irrévérencieuse, grossière, elle a séduit des millions de fans depuis plus de vingt ans, et demeure encore aujourd'hui un classique des séries animées pour adultes. Après 23 saisons et un film, Trey Parker et Matt Stone sont de retour avec un nouveau format : des téléfilms d'une heure.

South Park : The Pandemic Special ©Comedy Central

En octobre dernier, le duo a déjà offert un premier épisode spécial d'une heure à ses fans. Intitulé The Pandemic Special, le show proposait toute une relecture de l'impact du covid-19 sur South Park. De son arrivée à sa propagation, les créateurs ont offert une vision critique et cynique de la situation sanitaire mondiale. Face au succès de cet épisode spécial, Trey Parker et Matt Stone réitèrent l'expérience.

South Park : Vaccination Special

Le vaccin du covid-19 arrive à South Park, et il est fort probable que Kenny ne résiste pas à sa dose. Un court teaser a été publié pour annoncer la sortie prochaine du Vaccination Special, diffusé sur Comedy Central le 10 mars à 20h. Comme pour le Pandemic Special, Comedy Central France devrait diffuser ce nouveau téléfilm le lendemain soir, à 20h heure française. The Vaccination Special peut ainsi être considéré comme le deuxième épisode de la saison 24, qui avance au ralenti à cause de la situation sanitaire mondiale.

Le titre du show a cependant changé. South Park a muté en South ParQ. Il s'agit d'une référence à QAnon, un large groupuscule américain d'extrême droite, complotiste et anti-vaccin. Il est donc certain que ce mouvement, qui se faisait déjà entendre sous l'administration Trump, va en prendre pour son grade. Le court teaser nous promet également que « nous serons un troupeau ». S'agit-il d'une référence à l’immunité collective ou à l'attaque du Capitole par les sympathisants de Trump ? Réponse le 10 mars prochain. En tout cas, les fans ont probablement grande hâte de voir ce nouvel opus de la série animée. En attendant, on vous laisse avec ce court teaser, avant une bande-annonce plus longue dans les prochains jours.