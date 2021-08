Souviens-toi... l'été dernier : la série Amazon se dévoile en images

Slasher classique des années 90, "Souviens-toi... l'été dernier" a droit à sa transposition sur le petit écran avec une série reboot pour Amazon Prime Video. Des premières images viennent d'être dévoilées ainsi que la date de lancement.

Souviens-toi... l'été dernier devient une série

Été 1997, Scream sort en France. Un petit choc dans le microcosme du cinéma de genre. Quelques mois plus tard, en janvier 1998, Souviens-toi... l'été dernier est un autre slasher qui fait l'événement. Les deux ont un point commun : Kevin Williamson, le scénariste. On ne mettra pas ces titres sur un pied d'égalité car le premier surpasse le second, mais ils ont chacun atteint le statut de film culte auprès du public.

Dans Souviens-toi... l'été dernier, une bande d'amis renverse un inconnu sur la route lors d'un soir de fête. Ils décident de faire disparaître le corps pour que personne ne découvre la vérité, scellant par la même occasion un pacte entre eux. Or, l'été d'après, les mêmes amis sont la cible d'un tueur qui connaît leur petit secret et qui compte bien leur faire payer. Réalisé par Jim Gillespie, le film est bien moins fort que celui de Wes Craven mais il conserve un capital sympathie plutôt honnête. Deux autres épisodes hautement dispensables ont ensuite vu le jour et c'est désormais au tour d'une série de réanimer l'univers.

Souviens-toi... l'été dernier ©Columbia Tristar Films

Même si le projet n'inspire pas forcément confiance et sent le réchauffé, on se rassurera en soulignant que James Wan est engagé comme producteur. Et l'angle s'avère un peu différent du film d'origine. Cette fois, l'intrigue se déroulera à Hawaï et non plus dans la petite bourgade portuaire de Southport. Il sera toujours question de quatre amis et le scénario va se focaliser sur les différents points de vue des concernés. Une approche intéressante sur le papier car elle permettra de voir comment chacun vit l'épreuve à laquelle il a été confronté. Que l'on se rassure, un tueur va débarquer pour mettre la pagaille et nous serons toujours dans un slasher.

Des images et une date de diffusion

Commandée par Amazon pour sa plateforme, la série Souviens-toi... l'été dernier se dévoile dans des premières images. On peut ainsi apercevoir le nouveau casting qui remplace le quatuor Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt. La diffusion débutera avec 4 épisodes d'un coup le 15 octobre. Les 4 suivants seront à découvrir ensuite au rythme d'un par semaine, tous les vendredis.