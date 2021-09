Souviens-toi... l'été dernier : un premier teaser pour la série Amazon

La saga culte "Souviens-toi... l'été dernier" va bientôt avoir sa version série avec "I Know What You Did Last Summer" prévue le 15 octobre sur Amazon Prime Video. Le service de streaming a dévoilé un premier teaser.

L'autre slasher des 90's

Quand on pense à un slasher movie des années 1990, le premier nom qui vient est probablement Scream (1996) de Wes Craven. Pourtant, il ne faudrait pas oublier Souviens-toi... l'été dernier (1997), seul film notable de Jim Gillespie. Inspiré du roman Comme en un mauvais rêve (1973) de Lois Duncan, le film suit un groupe de jeunes qui, un soir, renverse un homme. Le pensant mort, les quatre amis décident de jeter son corps à la mer et se promettent de ne jamais en reparler. Sauf qu'un an plus tard, l'homme semble être revenu d'entre les morts et il est prêt à se venger...

Souviens-toi... l'été dernier ©Mandalay Pictures

Au casting de ce film, on retrouvait des têtes montantes de l'époque avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr.. Des interprètes qui ont marqué cette période et ont participé à faire de Souviens-toi... l'été dernier un film culte.

Souviens-toi... l'été dernier arrive en série

Après deux suites, Amazon Prime Video a décidé de relancer la saga avec une série télévisée. Titrée I Know What You Did Last Summer, avec James Wan à la production, le programme va suivre le même principe. Quatre amis seront impliqués dans un accident et verront leur victime les poursuivre un an après les événements. Le premier teaser (en une d'article) annonce une série pour un jeune public. La vidéo se concentre d'abord sur la vie adolescente des personnages, à base de soirées et problèmes amoureux. Ce n'est que dans les dernières secondes que le teaser laisse apparaître la vraie problématique, avec ce message qu'ils reçoivent et annonce le danger à venir.

Au casting, les remplaçants de Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe se nomment Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman et Sebastian Amoruso. Le show est prévu le 15 octobre sur le service de streaming Prime Video.