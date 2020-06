Space Force : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

Steve Carell et Greg Daniels sont partis à la conquête de l'espace dans la première saison de "Space Force", nouvelle création de Netflix dans la veine de "The Office". Après ces débuts, est-ce que la série va revenir pour une suite ? On dispose d'un premier élément de réponse.

Il y a deux ans, quand Donald Trump annonçait la création de la sixième branche des forces armées américaines pour conquérir ce territoire mystérieux qu'est l'espace, il ne s'attendait pas à être repris et moqué dans une série sur la première plateforme mondiale, Netflix. Steve Carell et Greg Daniels, duo derrière le programme culte The Office, revient main dans la main en reprenant certains ingrédients. Space Force est une comédie de bureau loufoque, où quasiment tout le monde se signale par son incompétence et ses mauvaises décisions. Ça ne vaut pas The Office et ça ne sera peut-être jamais le cas, mais on trouve quelques motifs de satisfaction dans le lot. La première saison est à découvrir depuis le vendredi 29 mai. Pour ceux qui sont déjà arrivés au bout, doivent-ils attendre une seconde salve d'épisodes ? Lors d'un passage chez Collider, Greg Daniels a répondu comme il le pouvait à cette question :

Nous pouvons espérer plusieurs autres saisons, et nous avons déjà commencé à rassembler des scénaristes confirmés pour parler de ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Nous n'avons pas encore le feu vert , mais oui . Il y a une tas de choses à évoquer par rapport à là où nous nous sommes arrêtés.

Comme nous l'indiquions dans notre critique, Space Force a du potentiel - notamment lorsqu'il s'agit d'adresser des critiques à peine déguisées à l'encontre de Trump ou des pro-américains - mais ce n'est pas suffisant pour en faire un hit. Netflix n'a pas encore communiqué sur un prolongement mais on ose espérer que la plateforme laissera aux talents impliqués le temps de s'installer, de faire leurs preuves. Une décision trop hâtive pourrait être préjudiciable.

Un fin de saison 1 ouverte (SPOILERS !)

Le dernier épisode de Space Force saison 1 laissait le public avec un gros suspense en présentant l'unité envoyée sur la Lune dans l'incapacité de revenir. Leur fusée avait été sabotée (vraisemblablement par les chinois) et on se demandait comment ils pourraient faire le chemin retour. Rien que cette situation ouvre un horizon de possibilités pour la suite, à condition qu'elle ait lieu. Les séries ne donnent pas toujours leur pleine mesure dès le début et un temps de démarrage est parfois nécessaire le temps de trouver à quel rythme naviguer. En attendant, il est toujours possible d'embarquer pour la première saison.