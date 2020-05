Spider-Man 2099 : une série bientôt sur Disney + ?

Encore une nouvelle rumeur. Disney + et Sony travailleraient sur une série live centrée sur le Spider-Man 2099. C'est une information à prendre avec des pincettes qui n'a pas été confirmée par les studios en question.

Déjà, premièrement, qui est le Spider-Man 2099 ? C'est une version alternative de Spider-Man créée en 1992 par Peter David et Rick Leonardi. Ses aventures se déroulent dans un futur possible sur la Terre 928. Dans cette version, il ne s'agit pas du célèbre Peter Parker, mais d'un autre personnage dénommé Miguel O'Hara. Ce héros alternatif qui évolue en l'an 2099 a sensiblement les mêmes capacités que le Spider-Man de l'univers classique.

Miguel O'Hara en série ?

Bien évidemment, il ne s'agit pour le moment que d'une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes. Aucun studio n'a confirmé cette information qui est rapportée par le journaliste Mikey Sutton. Ce dernier a déjà émis par le passé des rumeurs qui se sont avérées fondées. C'est par exemple lui qui a confirmé avant tout le monde que Benedict Cumberbatch allait interpréter Doctor Strange. Il a également senti venir le deal entre Disney et la 20th Century Fox. Bref, généralement, il voit juste et il promet sur Bounding Into Comics que Spider-Man 2099 va bientôt débarquer en série live :

Spider-Man arrive bientôt à la télévision. Ce ne sera pas que sur Peter Parker. J'ai reçu un appel téléphonique plus tôt dans la soirée pour m'informer qu'une série live sur Spider-Man 2099 a été discutée pour être diffusée sur Disney +. En d'autres termes, il s'agira d'une collaboration Sony-Marvel Studios, dans la mesure où Kevin Feige donne son accord. Ma source s'est avérée être exacte par le passé. Je continuerais de vous tenir au courant.

Sony Pictures détient encore les droits d'exploitation de Spider-Man et de son univers. Mais les partenariats avec Marvel Studios se multiplient. Il y a bien évidemment Tom Holland qui incarne le tisseur dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), mais Morbius est également lié au MCU. En supposant que cette rumeur soit vraie cela confirme que l'entente entre les deux studios se poursuit, avec donc des contrats pour une diffusion sur la plateforme Disney +. Après, tout ceci est encore à confirmer.

Quoiqu'il en soit, la scène post-générique de Spider-Man : New Generation introduisait le Spider-Man 2099. Ce dernier apparaissait quelques secondes mais laissait entendre qu'il reviendrait à l'avenir. Cependant, le choix de faire cette série en live-action est assez étonnant. L'approche en animation se prêterait peut-être davantage au genre. Affaire à suivre donc.

Disney+ peut être testé gratuitement pendant 7 jours, pour en profiter cliquez ici.