Spin-off Penny Dreadful : découvrez le trailer sombre et la date de diffusion

City of Angels, le spin-off de Penny Dreadful se dévoile enfin à travers une première bande-annonce sombre qui met en lumière les différents personnages que nous croiserons dans ces épisodes. Showtime a également révélé la date de diffusion, et elle n’est pas si lointaine.

Après des premières photos qui présentaient Natalie Dormer dans la peau d’un démon, Penny Dreadful City of Angels, le spin-off de la série Penny Dreadful se montre enfin un peu plus à travers une première bande-annonce sombre et élégante qui nous donne un premier aperçu de ce qui nous attend.

Nous pouvons ainsi découvrir les différentes identités de Magda, l’entité démoniaque interprétée par Natalie Dormer qui a la particularité de pouvoir modifier son apparence afin de manipuler les gens qui l’entourent. Ces premières images nous donnent également un premier aperçu du héros de cette nouvelle série, Tiago Vega, un jeune détective de la LAPD interprété par Daniel Zovatto qui va se retrouver confronté à un meurtre particulièrement choquant qui mettra sa foi à rude épreuve.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien loin de l’ambiance gothique de la première saison qui se déroulait dans les rues de Londres à l’époque victorienne puisque Penny Dreadful City of Angels a pour décor le Los Angeles de la fin des années 30, une période bercée par le folklore mexicain et l’affrontement entre les partisans de Dieu et ceux du Diable.

Avec ses premières images, nous découvrons également la date de diffusion de cette série très attendue des fans de Penny Dreadful. Elle arrivera sur Showtime le 26 avril prochain. Nous ne savons pas encore si Netflix la diffusera en France, comme la série mère.