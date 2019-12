Spinning Out sur Netflix : Kaya Scodelario en patineuse dans le trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de « Spinning Out », la série avec Kaya Scodelario en patineuse artistique. Dans la veine de « Moi, Tonya », mais dans un tout autre style, la série devrait notamment mettre en avant la pression mise sur les athlètes.

Voilà plus d’un an qu’on vous parlait de Spinning Out. A la base, c’est Emma Roberts qui devait porter la série Netflix. Finalement, le rôle de patineuse artistique est revenu à Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe). Une première image l’avait dévoilée sur la glace en mars dernier, mais ce n’est qu’en cette fin d’année 2019 que Netflix s’est décidé à nous livrer la première bande-annonce (à découvrir en une de cet article).

De Moi, Tonya à Spinning Out

Dans Spinning Out, Kaya Scodelario joue une patineuse qui peine à remonter sur ses patins après une grosse blessure. Elle doit néanmoins faire avec une mère autoritaire (January Jones) qui n’a aucun problème à faire culpabiliser sa fille, comme on peut le voir dans la bande-annonce. C’est finalement avec l’aide d’un nouveau partenaire Justin (Evan Roderick) qu’elle va reprendre le goût de la compétition.

Que ce soit avec ce synopsis ou les images présentées, on pense facilement au récent Moi, Tonya, D’ailleurs, on notera la référence bien sentie à l’affaire Harding-Kerrigan dans les années 1990. Au-delà de ça, Spinning Out mettra en avant la pression mise sur les athlètes et la difficulté à établir une relation, à se sentir véritablement soutenue. Enfin, Kaya Scodelario impressionne déjà et est tout à fait crédible en patineuse.

Le résultat final de Spinning Out sera à découvrir très prochainement, dès le 1er janvier sur Netflix.