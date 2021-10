Squid Game : cette théorie sur la série Netflix fait le buzz

La série Netflix "Squid Game" est en train de devenir un véritable phénomène de société. En ligne depuis le 17 septembre dernier, elle soulève également de nombreuses interrogations. Une théorie sur l'organisation derrière les terribles jeux fait actuellement le buzz.

Squid Game : le hit surprise de Netflix

En quelques jours à peine, la série Netflix Squid Game s'est imposée comme le hit 2021. Se classant à la première place du top Netflix dans plusieurs pays du monde, dont la France, la série sud-coréenne pourrait même aller plus loin. En effet, si elle continue sur sa lancée, elle deviendra le plus gros succès de l'histoire de la plateforme. Un succès inattendu, alors qu'elle a été lancée discrètement le 17 septembre dernier.

Squid Game © Netflix

Entre Battle Royale et Hunger Games, la série s'intéresse à l'histoire de Gi-hun (Lee Jung-jae), qui après un concours de circonstances, va se retrouver à participer à un mystérieux jeu pour empocher près de 33 millions d'euros. Mais pour ce faire, il va devoir sortir vivant de six mini-jeux mortels, auxquels participent 455 autres joueurs. Les neuf épisodes de 60 minutes nous plongent dans cet univers dérangeant et fascinant, où de nombreuses questions restent en suspend.

La théorie des couleurs fait le buzz

S'il faut attendre la toute fin de Squid Game pour découvrir (en partie) qui se cache derrière cette mystérieuse organisation, une théorie concernant le choix des participants fait actuellement le buzz. En effet, selon plusieurs internautes, les joueurs et les gardes seraient recrutés de la même manière, mais leurs rôles seraient attribués en fonction de la couleur de la pochette qu'ils choisissent au début.

Squid Game © Netflix

Dans le premier épisode, Gi-hun choisit la pochette bleue pour jouer au ddakji. Selon la théorie, s'il avait choisi la rouge, il n'aurait pas participé au jeu en temps que joueur, mais en tant que garde. Ces derniers semblent également être prisonniers du jeu, et obéir à l'organisation. De plus, on découvre dans l'épisode 6 que cette dernière peut également éliminer les gardes si ces derniers ne respectent pas les "règles du jeu". Une théorie qui semble donc tenir la route.