Squid Game : de vrais jeux sont organisés

Alors que le phénomène "Squid Game" bat son plein, de réelles compétitions basées sur les jeux de la série voient le jour. On vous rassure tout de suite, les participants ne connaissent pas le sort funeste des protagonistes du show !

Squid Game : un jeu dangereux

Vous aurez eu du mal à passer à côté de la série coréenne qui bat tous les records sur Netflix ! Squid Game est un jeu - comme son nom l'indique - bien particulier ! Dans la série produite par la célèbre plateforme au logo rouge, des centaines d'êtres sans le sou et désespérés s'adonnent ainsi à des jeux enfantins. S'ils se sortent de toutes les épreuves, la richesse les attend. Dans le cas contraire, c'est la mort qui est au rendez-vous.

Il faut le dire : entre les accusations de plagiat et les débordements survenus, Squid Game est un programme clivant qui n'en finit plus de faire parler de lui. Si moult objets dérivés sont d'ores et déjà commercialisés, certains ont décidé de franchir un nouveau cap !

Un engouement mondial

Le phénomène Squid Game a manifestement inspiré bon nombre de gens et un nouveau concept fleurit de par le monde, à savoir l'organisation de ces jeux dans la réalité ! Selon le Korea Times, un établissement hôtelier du nom de St John prépare actuellement sa première édition du concours. En raison du Covid-19 et des restrictions qu'il occasionne, on ignore encore quand ce dernier aura lieu. Au programme, les épreuves culte du show, comme celle du sucre caramélisé ou le fameux "Un, deux, trois, soleil". Pas de panique : aucun participant ne sera supprimé en cas d'abandon ou de défaite. Pour ce qui est de la somme promise au grand vainqueur, les organisateurs sont évidemment moins extrêmes que ceux de la série Netflix. Le gagnant devrait ainsi empocher un peu plus de 3500 euros !

Alors, phénomène isolé dans le pays créateur du programme à la mode ? Figurez-vous que non, bien au contraire ! Pour le moment, deux autres compétitions sont aussi attendues. Ladbible fait ainsi mention d'un concours du même genre en Australie. Plus de 2000 personnes s'y sont déjà inscrites mais, cette fois, on ignore la somme allouée au vainqueur. Enfin, Squid Game deviendra également "réel" au Venezuela. Le grand gagnant remportera 1000 dollars US ! Pour la petite histoire, étant donné la terrible pauvreté qui gangrène le pays, une fois la mise empochée le vainqueur se verra reconduit chez lui par les forces de l'ordre afin d'éviter tout débordement.

Et la France dans tout ça ?

Alors que le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé au sujet de l'impact de Squid Game sur les plus jeunes, on voit mal une édition réelle débarquer sur le territoire dans un futur proche. En revanche, il y a deux semaines de cela, une boutique éphémère s'installait en plein Paris. Prise d'assaut par les fans du show, cette dernière proposait plusieurs jeux emblématiques de Squid Game, notamment celui du motif à détacher du sucre !

Seuls quelques chanceux ont pu passer un moment à l'intérieur de cette dernière avant qu'elle ne ferme ses portes, suscitant une frustration importante chez de nombreux fans du show. Frustration qui s'est ensuite transformée en altercations physiques, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous jouer à Squid Game "pour de vrai" ?