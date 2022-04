Squid Game : la saison 2 pas avant 2024 sur Netflix ?

Malgré l'immense succès de "Squid Game", la saison 2 ne devrait pas arriver avant un long moment. D'après son créateur, les prochains épisodes pourraient débarquer sur Netflix en fin d'année 2024 !

L'impressionnant succès de Squid Game

S'il fallait remettre la Palme du succès le plus inattendu de 2021, celle-ci pourrait certainement revenir à Squid Game. Proposée par Netflix en fin d'année, la série sud-coréenne a été un immense carton que personne n'avait vu venir. Bien que les productions coréennes sont de plus en plus populaires (en partie grâce à la plateforme de streaming), Squid Game a dépassé les attentes en explosant des records de visionnage. Rapidement, elle s'est imposée dans l'inconscient collectif. Et, à la manière de La Casa de papel, on a pu voir les tenues emblématiques de la série rentrer dans la culture populaire.

Squid Game ©Netflix

Pour rappel, on suit dans Squid Game plusieurs personnes qui acceptent, avec des centaines d'autres, de se prêter à une série de jeux mortels dans l'espoir d'empocher une importante somme d'argent et ainsi de se sortir de leurs problèmes financiers.

Patience pour la saison 2

Comme dit précédemment, Squid Game a donc été un carton. Ce qui a logiquement motivé Netflix à commander une saison 2 à son créateur, Hwang Dong-hyuk. Mais comme on vous l'annonçait il y a plusieurs mois, ce dernier souhaite d'abord réaliser un autre projet. Ce qui allait forcément repousser la production des nouveaux épisodes. Cela se confirme aujourd'hui avec une nouvelle déclaration de l'auteur partagée par Variety.

Son prochain projet serait Killing Old People Club, un film inspiré par un roman d'Umberto Eco. Un film qui devrait être plus violent encore que Squid Game. Etant occupé par ce film, il n'aurait écrit pour le moment que trois pages du scénario de la saison 2 de la série Netflix. Hwang Dong-hyuk espère malgré tout que les prochains épisodes pourront sortir d'ici la fin d'année 2024. Une séparation de trois ans entre les deux saisons de Squid Game est donc envisagée. Ce qui est tout simplement énorme dans le monde de la télévision, et ne devrait pas ravir les fans...