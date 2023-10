Squid Game Le défi : Netflix dévoile la bande-annonce de l'émission de téléréalité

Après le phénomène "Squid Game", Netflix vient de sortir la bande-annonce de "Squid Game : Le Défi". Une télé-réalité inspirée de la célèbre série sud-coréenne. Découvrez les premières images de ce nouveau rendez-vous.

L’après Squid Game

Fin 2021, la plateforme Netflix a mis en ligne Squid Game. Créée par Hwang Dong-hyuk, cette série sud-coréenne est rapidement devenue un véritable phénomène international. Pour rappel, le show met en scène un groupe de personnes endettées qui acceptent de risquer leur vie dans un jeu de survie énigmatique et dangereux. À l’arrivée, le gagnant repart avec une énorme somme d’argent.

Au moment de sa sortie, Squid Game a explosé tous les records. D’après un classement réalisé par Nielsen Streaming Content Ratings, le thriller sud-coréen est arrivé en première place des programmes de vidéo à la demande, films et séries confondus, les plus visionnés en 2021. Sur le seul mois de son lancement, le show a séduit plus de 110 millions d’abonnés. Il a également comptabilisé plus de trois milliards de minutes de visionnages sur sa première semaine d’exploitation.

Diffusée dès le 17 septembre 2021, Squid Game est donc devenue la série avec le meilleur démarrage de tous les temps. Selon les informations du site Bloomberg, la série sud-coréenne aurait par ailleurs déjà rapporté plus de 891,1 millions de dollars à Netflix. Actuellement, Netflix travaille sur une deuxième saison.

Squid Game : Le Défi arrive sur Netflix

Le 22 novembre prochain, l’univers Squid Game sera de retour sur Netflix, mais dans un format inédit. Exit la fiction, puisque la plateforme de streaming a capitalisé sur une téléréalité inspirée de l’univers de Squid Game. Squid Game : Le Défi mettra en scène 456 participants qui devront œuvrer pour remporter le pactole qui s’élève à plus de 4 millions de dollars. Évidemment, contrairement à la série de Hwang Dong-hyuk, ici pas de meurtre. Il n’empêche que les participants vont devoir user de fourberies, de trahisons et de mensonges pour parvenir à leur but. Les concurrents devront passer des épreuves inspirées de la série, à l’image du mortel 1, 2, 3 Soleil, dérivé ici sous forme d'un paintball.

Squid Game Le Défi ©Netflix

Une nouvelle production qui pose forcément quelques questions d'éthique. Après tout, Squid Game était une critique de notre société capitalise, capable de jouer avec la pauvreté des gens, au point de les pousser à s’entre-tuer. C’était aussi un commentaire sur le danger de la téléréalité, sur les dangers du consumérisme et du voyeurisme. Le fait que Netflix surfe sur le succès de Squid Game pour produire sa propre téléréalité porte à confusion, et est une contradiction évidente par rapport au message d’alerte de Hwang Dong-hyuk.

Les premières images de la bande-annonce annoncent en tout cas une série qui va reprendre l’esthétique de sa prédécesseuse. On retrouve ainsi les costumes et les décors de Squid Game, reproduits à la perfection. Rendez-vous le 22 novembre prochain pour voir cette version IRL de Squid Game.