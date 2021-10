Squid Game : LeBron James critique la fin et vexe le créateur de la série Netflix

Le célèbre joueur de basket LeBron James a donné son avis sur la fin de "Squid Game". Une critique entendue par le créateur de la série Netflix, qui lui a répondu par un petit tacle.

Squid Game : une saison, et puis quoi ?

Squid Game est clairement le succès de l'année pour Netflix. La série coréenne a cartonné dans le monde entier et est vite devenue un phénomène. On y suit un jeu terrifiant auquel participent des personnes endettées dans l'espoir de remporter une importante somme d'argent. Terrifiant, car s'ils ratent une épreuve, ils sont tout simplement tués. La série a marqué les esprits également par l'inspiration de jeux d'enfants pour les règles des différentes épreuves. Ainsi, une partie de 1, 2, 3 soleil se transforme ici en véritable massacre. Et à la fin, il ne pourra en rester qu'un.

Squid Game ©Netflix

Disponible sur Netflix depuis le 17 septembre. La série a battu un record historique. On peut donc s'attendre à ce qu'une saison 2 voit le jour. Mais pour le moment, rien n'a été confirmé. Et dernièrement le créateur évoquait même un autre projet qu'il voulait réaliser avant de se lancer dans d'autres épisodes de Squid Game. De quoi frustrer les fans qui espèrent voir arriver une saison 2, surtout avec la dernière scène de la série qui ouvre vers une possible suite.

Une fin qui ne plaît pas à tout le monde

Cette fin, Hwang Dong-hyuk est justement revenu dessus auprès de The Guardian. En plus d'avoir évoqué son prochain projet, il a tenu à justifier son choix après avoir reçu certaines critiques. Enfin, une en particulier. Celle de LeBron James. Lors d'une conférence de presse des Lakers, le basketteur a été filmé en train de s'entretenir avec son coéquipier Anthony Davis. Dans la vidéo, tous les deux parlent de Squid Game. LeBron James dit alors ne pas aimer la fin, car le personnage principal, interprété par Lee Jung-jae, a gagné la partie et devrait en rester là.

Les propos de LeBron James ont donc été rapportés à Hwang Dong-hyuk. Et la réponse de ce dernier est pour le moins amusante puisqu'il commence par tacler gentiment la star des Lakers en évoquant son film Space Jam 2. Un "Avez-vous vu Space Jam 2 ?" en guise de première réponse qui semble assez ironique. Puis, il précise assumer totalement sa fin et que si elle ne convient pas à LeBron James, celui-ci pourra toujours faire sa propre suite, et voir ce que ça fait de recevoir ce genre de critique.

LeBron James est cool et peut dire ce qu'il veut. Je respecte ça. Je suis très reconnaissant qu'il ait regardé toute la série. Mais je ne changerais pas ma fin. C'est ma fin. S'il a sa propre fin qui le satisferait, peut-être qu'il pourrait faire sa propre suite. Je la regarderai et je lui enverrai peut-être un message disant : "J'ai aimé toute ta série, à l'exception de la fin.

Une petite pique qu'il faudrait mieux prendre avec le sourire, tout comme auraient dû l'être à la base les propos de LeBron James. Ce dernier n'a pas fait une déclaration officielle mais a simplement discuté avec un ami et donné son avis comme n'importe quel spectateur. Il n'a, a priori, pas été trop vexé par la réponse de Hwang Dong-hyuk, et semble même plutôt amusé, voire surpris d'une telle réaction. En témoigne sa réponse sur Twitter.

Squid Game est actuellement disponible sur Netflix.