Squid Game : que signifie vraiment le titre de la série Netflix ?

Squid Game signifie le jeu du calamar en français et c'est la série à suivre sur Netflix. Mais pourquoi le réalisateur a-t-il choisi ce nom ? Que signifie-t-il ?

Squid Game : nouveau succès Netflix

Le 17 septembre dernier, la station de métro Itaewon à Séoul était complètement relookée sur le thème d'une toute nouvelle série : Squid Game. Une promotion à grande échelle pour annoncer la mise en ligne imminente du show sur Netflix. Depuis, et à la surprise générale, la série de Hwang Dong-hyeok remporte un véritable succès. Dans les neuf épisodes, on suit un groupe de 456 personnes endettées et en difficultés financières qui ont accepté de participer à un tournoi. Le but du tournoi, remporter le jackpot ! Malheureusement, les perdants y laissent leur vie.

Selon Deadline, 10 jours après son lancement, Squid Game a été en tête des programmes Netflix les plus regardés dans 90 pays différents. En attendant de nouveaux records, on sait déjà que le show est également devenu le drama coréen le plus visionné aux États-Unis !

Le jeu du calamar

Véritable succès, Squid Game est déjà comparé à Alice in Borderland ou encore Hunger Games. Mais l'inspiration est venue d'ailleurs pour le créateur de la série. Que ce soit pour le nom ou le concept, c'est dans son enfance que le créateur du show a dû se replonger ! Interrogé par Radio Times, Hwang Dong-hyeok a expliqué avoir commencé à travailler sur le projet en 2008. Il lui aura fallu six mois pour réécrire les deux premiers épisodes du show à succès. À l'époque, le créateur avoue que personne n'y croyait, la série étant jugée trop complexe et trop violente ! Qu'importe, Hwang Dong-hyeok poursuit son travail dont l'origine a été inspirée d'un véritable jeu coréen pour enfant.

Populaire dans les années 1970-1980 le Squid Game ou jeu du calamar en français, oppose deux équipes. Il y a les attaquants dont le but est d'atteindre la tête du calamar sans se faire repousser hors des lignes. En face, il y a les défenseurs, qui eux, doivent faire sortir leurs adversaires du jeu. Des formes géométriques représentant la forme d’un calamar sont dessinées sur le sol. Vous l'aurez compris, la partie s’achève quand l’un des attaquants pénètre dans la zone circulaire. Dans la série Netflix, ces formes en disent beaucoup sur le rang social des employés en rouge.

C'était l'un des jeux les plus physiques et c'était aussi l'un de mes jeux préférés. J'ai eu le sentiment que ce jeu pouvait être le jeu d'enfant le plus symbolique qui puisse représenter le type de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.

Le jeu, extrêmement compétitif était donc une base idéale pour une satire sociale !