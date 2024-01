Squid Game saison 2 : ça se précise pour la date de sortie sur Netflix

Attendue depuis plus de trois ans, la saison 2 de "Squid Game" arrivera prochainement sur Netflix. La plateforme de streaming a confirmé le retour de la série coréenne en 2024.

Squid Game, bientôt de retour sur Netflix

L'année 2021 a été marquée par l'immense succès de la série coréenne Squid Game sur Netflix. Le show est devenu un phénomène mondial et a battu un record de la plateforme. Actuellement, il s'agit même du programme le plus regardé du service de streaming avec plus de 265 millions de vues. Des chiffres impressionnants qui ont logiquement motivé Netflix à commander une saison 2. Seulement, celle-ci se fait attendre. Le créateur Hwang Dong-hyuk avait évoqué sa volonté de développer un autre projet avant.

Les nouvelles ont finalement été bonnes durant l'été 2023, avec l'annonce du casting. Car si on retrouvera dans la saison 2 plusieurs personnages du premier chapitre, de nouveaux visages sont attendus.

Mais la vraie question est de savoir quand les prochains épisodes seront dévoilés. Bien qu'aucune date fixe n'ait été révélée pour le moment, celle-ci se précise. On apprend en effet par Variety que Squid Game reviendra en 2024, tout comme notamment la saison 2 de La Diplomate, et la troisième saison de La Chronique des Bridgerton. Cette dernière a justement vu sa date de lancement être annoncée, avec une première partie prévue le 16 mai, et la deuxième le 13 juin.

Une information qui vient d'un courrier de Netflix adressé aux investisseurs de l'entreprise après la publication des derniers résultats financiers. Le communiqué écrit : "Malgré les grèves de l'année dernière qui ont retardé le lancement de certains titres, nous avons un programme ambitieux pour 2024".

Retour sur la série et ses dérivés

Pour rappel, Squid Game met en scène des centaines de personnes endettées qui acceptent de participer à des jeux dans l'espoir de remporter une importante somme d'argent. Le vainqueur est celui qui n'aura pas été éliminé à la fin du concours. Sauf que les participants vont découvrir qu'ils ont mis leur vie en jeu, car les épreuves proposées, bien qu'inspirées de jeux enfantins, sont mortelles. À la fin de la première saison, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) était le vainqueur. Mais plutôt que de reprendre une vie normale en étant désormais riche, il décidait de retourner dans l'univers du jeu pour découvrir les personnes à l'origine de ce plan sordide.

Squid Game ©Netflix

La saison 1 de Squid Game est toujours disponible sur Netflix. La plateforme a également lancé depuis la téléréalité Squid Game Le Défi. Une idée assez étonnante, voire cynique diront certains, étant donné que la série, au-delà du divertissement, se veut une critique sociétale. Ce que Netflix a totalement occulté en proposant ce nouveau programme. Enfin, un remake américain de la série serait même en développement.