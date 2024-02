Squid Game saison 2 : l’heure de la vengeance a sonné dans le premier teaser

Alors que Netflix a mis en ligne une vidéo contenant des extraits de nombreux films et séries à venir, l’un de ces extraits (à la toute fin de la vidéo) nous dévoile les premières images de la saison 2 de "Squid Game". On y retrouve Seong Gi-hun prêt à se venger.

Squid Game reviendra cette année

Cela fait maintenant plusieurs années que la première saison de Squid Game est sortie sur Netflix. Dévoilée en 2021, elle proposait aux abonnés de la plateforme une histoire centrée sur un mystérieux jeu. Les participants de celui-ci devaient remporter des épreuves pour passer au tour suivant et espérer devenir le grand gagnant, remportant ainsi une somme à même de changer leur vie. Mais ils risquaient leur vie lors de ces épreuves.

Squid Game a été un immense succès. La série a battu le record de vues de Netflix, cumulant plus de 265 millions de visionnages. C’est donc sans surprise que le service de streaming a commandé une deuxième saison. Et si celle-ci se fait toujours attendre, ses premières images viennent d’être dévoilées.

Seong Gi-hun déterminé à se venger dans les premières images

Netflix a mis en ligne une vidéo teasant un grand nombre de séries et films à venir sur la plateforme. Et la fin de cette vidéo est réservée à un extrait du nouveau chapitre de Squid Game. Comme lorsqu’on l’avait quitté à la fin de la saison 1, on retrouve Seong Gi-hun à l’aéroport, où il reçoit un appel. Alors que la personne à l’autre bout du fil assure au personnage joué par Lee Jung-jae qu’il regrettera son choix, ce dernier promet à son interlocuteur de le retrouver. Quoi qu’il en coûte.

Ce court extrait nous promet donc une histoire de vengeance dans la deuxième saison de Squid Game. Les images devraient en tout cas intriguer les fans de la série. On attend désormais de savoir quelle direction son créateur, Hwang Dong-huyk, a choisi de donner au show avec ces nouveaux épisodes.

Netflix n’a en revanche pas encore dévoilé la date de sortie du deuxième chapitre de Squid Game. On sait donc simplement qu’il sortira d’ici la fin de l’année.