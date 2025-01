Squid Game saison 3 : la date de diffusion a fuité, ça se précise !

Alors que la deuxième saison de "Squid Game" vient à peine de sortir, Netflix a vraisemblablement dévoilé par inadvertance la date de sortie du troisième et dernier chapitre du show.

Squid Game se terminera avec une troisième saison

Trois ans après la sortie de la première saison de Squid Game, le phénomène sud-coréen est de retour sur Netflix. Son deuxième chapitre a été mis en ligne le 26 décembre dernier. On peut donc désormais retrouver le personnage de Seong Gi-hun. Et suivre les nouvelles péripéties auxquelles il doit faire face dans les sept nouveaux épisodes du show.

Si la saison 2 de Squid Game est sortie il y a seulement quelques jours, la suite est déjà prévue. Netflix avait même officialisé une troisième saison en août dernier, révélant au passage que celle-ci serait la dernière de la série. Depuis, on savait que les nouveaux épisodes seraient dévoilés en 2025. Mais on ne connaissait pas la date précise de leur sortie. Toutefois, il semblerait que Netflix ait vendu la mèche par erreur.

Le chapitre final dévoilé l’été prochain ?

Si la deuxième saison de Squid Game vient à peine de sortir, Netflix a tout récemment mis en ligne le premier court teaser de la troisième saison du show. Mais le géant du streaming a vraisemblablement fait une boulette. Sur la version coréenne de sa chaîne YouTube, il a ainsi dévoilé une date dans la description de ce teaser : celle du 27 juin 2025.

Peu de temps après, cette date a été retirée de la description de la vidéo. Mais il était trop tard puisqu’elle avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Il semblerait donc que Netflix ait communiqué par erreur – et donc plus tôt que prévu – la date de sortie des derniers épisodes de Squid Game. On attend toutefois désormais que la plateforme de streaming confirme cette date.

La saison 2 déjà dans l’Histoire de Netflix

En attendant de savoir si la date du 27 juin 2025 sera bel et bien celle de la sortie de la saison 3 de Squid Game, on suivra avec attention l’évolution des chiffres d’audience de la saison 2. Comme expliqué il y a peu, celle-ci a réalisé un démarrage record. Elle a été vue 68 millions de fois en quatre jours !

Désormais, les nouveaux épisodes sont en course pour faire mieux que leurs prédécesseurs. Ceux-ci avaient totalisé 265,2 millions de vues en 91 jours. Des chiffres qui avaient fait de la saison 1 de Squid Game la série la plus vue de l’Histoire de Netflix.