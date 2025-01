Squid Game saison 3 : Netflix confirme enfin ce que l’on attendait !

Après plusieurs semaines d’attente, Netflix a enfin confirmé la nouvelle que tous les fans de "Squid Game" attendaient concernant la troisième saison de la série.

Squid Game est toujours aussi populaire

En fin d’année dernière, la série la plus attendue de l’année parmi les fans de Netflix a fait son retour. Les 6 épisodes qui composent la deuxième saison de Squid Game ont été dévoilés le 26 décembre 2024. Quatre jours plus tard, ils avaient déjà cumulé plus de 68 millions de vues ! Moins de trois semaines après, cette nouvelle saison s’était hissée à la troisième place des séries les plus vues de tous les temps sur Netflix.

Squid Game est donc toujours aussi populaire. Ses fans attendent désormais impatiemment la troisième saison de la série, qui sera également la dernière. Justement, Netflix vient de confirmer une information importante sur les derniers épisodes du show créé par Hwang Dong-hyuk.

Netflix confirme la date de la saison 3, rendez-vous en juin !

Il y a quelques semaines, nous vous avions rapporté que la date de sortie de la saison 3 de Squid Game avait vraisemblablement fuité. Or, via un post sur son compte instagram, Netflix a confirmé que la date annoncée était bel et bien la bonne. Le troisième et dernier chapitre de la série sud-coréenne arrivera donc le 27 juin prochain sur la plateforme de streaming.

Comme cela avait été le cas pour les deux précédents chapitres, tous les épisodes de la dernière saison de Squid Game devraient donc être mis en ligne en même temps sur Netflix. En revanche, on ne sait pas encore combien d’épisodes cette saison finale contiendra.

En attendant, le deuxième chapitre établira-t-il un nouveau record ?

Avant que le troisième chapitre de Squid Game ne soit dévoilé, la deuxième saison peut espérer grimper à la deuxième - voire à la première - place des séries les plus vues sur Netflix. Comme le montre le classement partagé par FlixPatrol, elle reste parmi les titres les plus populaires du moment, plus d’un mois après sa sortie. Elle se classe en troisième position des séries les plus vues dans le monde.

Pour rappel, la première saison de Squid Game détient pour le moment le record sur Netflix. Elle a cumulé 265 millions de vues. Mercredi se classe deuxième avec 252 millions de visionnages. Le nombre de vues total d’une série est mesuré sur 91 jours.