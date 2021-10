Squid Game sur Netflix : une saison 2 est-elle prévue ?

La série "Squid Game" est sans conteste le plus gros succès de Netflix de 2021. Véritable phénomène, se classant à la première place du top 10 dans de nombreux pays, la série coréenne laisse la porte ouverte à une éventuelle saison 2. Mais qu'en dit le créateur ?

Squid Game : le phénomène Netflix de 2021

Sortie sur la plateforme discrètement le 17 septembre dernier, Squid Game est devenue en quelques jours un véritable phénomène. En effet, la série coréenne se classe en tête du top 10 dans de nombreux pays, y compris en France. Elle pourrait même devenir le plus gros succès de l'histoire de Netflix.

Située quelque part entre Battle Royale et Hunger Games, la série s'intéresse à l'histoire de Gi-hun (Lee Jung-jae), qui après un concours de circonstances, va se retrouver à participer à un mystérieux jeu pour empocher près de 33 millions d'euros. Mais pour ce faire, il va devoir sortir vivant de six mini-jeux mortels, auxquels participent 455 autres joueurs.

Squid Game © Netflix

En neuf épisodes de 60 minutes, la série nous plonge dans l'enfer de ces jeux mortels. Comme le personnage principal, une question taraude l'esprit du spectateurs : qui se cache derrière tout ça ? Si la fin de Squid Game répond en partie à cette interrogation, elle laisse la porte ouverte à une éventuelle saison 2. Qu'en est-il de la suite ? Le créateur a répondu.

Bientôt la saison 2 ?

Devant un succès aussi impressionnant, Netflix doit évidemment songer à offrir une saison 2 à Squid Game. Pourtant, Hwang Dong-hyuk, le créateur, a récemment déclaré qu'il n'avait, pour l'instant, pas envie de se remettre au travail. En effet, le processus de la saison 1 lui a demandé du temps, comme il l'a confié à Variety.

L'écriture a été difficile pour moi car il s'agissait d'une série. Et pas d'un film. Il m'a fallu six mois pour écrire et réécrire seulement les deux premiers épisodes (...) Je n'ai pour le moment pas de plans pour une saison 2. Ça me fatigue rien que d'y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. Je considérerais le fait d'engager des scénaristes, et aussi des réalisateurs expérimentés.

Ainsi, il ne ferme pas la porte à de nouveaux épisodes. Il semble évident que Netflix va tout faire pour lui permettre d'aborder une saison 2 avec plus de sérénité. On ne voit en effet pas trop comment la plateforme pourrait ne pas donner une suite au plus gros phénomène de 2021.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les secrets de Squid Game, Netflix a récemment partagé une vidéo très intéressante :