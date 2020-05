Star Trek Discovery : une nouvelle série spin-off sur Spock et Pike commandée

La marque Star Trek a pris une autre tournure avec Alex Kurtzman aux commandes de la gestion de l'univers. Après la série "Discovery" lancée sur CBS All Access en 2017 et l'aventure "Picard" ensuite, la chaîne vient de commander un spin-off qui s'intéressera à plusieurs personnages de l'univers.

Pas évident pour de tels mastodontes ancrés dans la pop culture comme Star Wars ou Star Trek de continuer à trouver des nouvelles voies narratives sans craindre d'offenser les nombreux fans. La marque Star Trek a réussi un gros come-back au cinéma sous l'impulsion de J.J. Abrams. Le petit écran n'est pas en reste, avec la série Discovery inaugurée il n'y a pas si longtemps. Une création télévisuelle qui se déroule avant l'originale et qui présente des nouveaux héros. Toujours pour approfondir l'univers, une autre série live a été lancée, pour retrouver le personnage mythique de Jean-Luc Picard, toujours campé par Patrick Stewart. Le networks CBS All Access a fait de Star Trek l'une des plus importantes cordes à son arc et va continuer en donnant le feu vert pour une nouvelle création intitulée Strange New Worlds.

Une série avant Star Trek : Discovery

Il se disait dans la presse que quelque chose était en préparation. On en a la confirmation et elle ne pouvait pas arriver avant puisqu'elle va s'intéresser au Capitaine Christopher Pike, à Spock et à Numéro Un. Pour ceux qui ont suivi la seconde saison de Discovery, elle a permis à ces personnages de faire leur apparition. Nous allons donc avoir un préquel au préquel de la série originale, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans de la première heure. Si la gestion de l'univers continue avec la même qualité affichée ces derniers temps, il n'y a pas de raison pour que Star Trek : Strange New Worlds déçoive. Ethan Peck, Anson Mount et Rebecca Romijn devraient reprendre respectivement leur rôle - les fans demandaient davantage d'aventures avec eux après la saison 2 de Discovery. Akiva Goldsman sera, lui, au scénario du pilote.

En plus de cette nouvelle création, on rappelle que Discovery va avoir sa troisième saison, le tournage ayant déjà eu lieu. En France, c'est toujours sur Netflix que ça se passera pour découvrir les épisodes. Un autre spin-off, sur le capitaine Georgiou, reste prévu mais n'a pas démarré ses prises de vue. Quant au cinéma, Star Trek devrait finir par y revenir. Noah Hawley a été engagé pour écrire et réaliser un nouvel opus sur lequel on ne sait rien et Bob Bakish, CEO de ViacomCBS (dont la Paramount est une filiale), avait annoncé qu'un second film était en préparation - et celui-ci pourrait être pour le petit écran. On verra de quoi il s'agit le jour où on aura des nouvelles à ce sujet.