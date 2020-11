Star Wars : des nouvelles informations sur une prochaine série

On en sait déjà pas mal sur plusieurs séries Star Wars qui vont arriver sur Disney+, mais rien concernant le programme piloté par Leslye Headlan. Des nouvelles informations viennent de tomber pour commencer à nous éclairer un peu plus sur ce qui nous attend.

Star Wars : comment se réinventer ?

La franchise Star Wars arrive à un tournant intéressant à observer, avec la fin de la troisième trilogie qui ferme pour de bon la saga Skywalker. Lucasfilm dispose d'une fenêtre de tir pour faire évoluer la marque dans d'autres directions, avec des surprises et une diversité dans les formats. D'une part, le sacro-saint format de la trilogie n'est plus du tout une priorité pour le cinéma et, d'autre part, l'arrivée de la plateforme Disney+ permet de passer par le développement de séries en prises de vue réelles.

Mais ce qu'on remarque avec les programmes prévus, c'est qu'ils se rattachent aux films existants. Ou, du moins, ils ne s'en éloignent pas tant que ça. The Mandalorian explore le monde des chasseurs de primes en restant ancrée dans des codes que l'on connaît, entre les films 6 et 7. Le spin-off sur Cassian Andor va précéder Rogue One, quand celui sur Obi-Wan Kenobi parlera de sa vie entre l'après La Revanche des Sith et l'avant Un Nouvel espoir. On attend donc de la véritable nouveauté, celle qui va nous sortir de notre zone de confort !

Disney et Lucasfilm sont en train de travailler là-dessus, bien qu'on dispose de rares données sur les avancées. Côté cinéma, Taika Waititi va s'occuper d'un film, Kevin Feige de chez Marvel en développe un et Rian Johnson travaille sur quelque chose dans son coin. À la télévision, on a appris cette semaine qu'une série sur Boba Fett serait secrètement en préparation ! Des mois auparavant, c'est Leslye Headlan (la créatrice de Poupée russe) qui était pressentit à la tête d'un programme. Nous savions déjà qu'une héroïne serait au centre de l'action et qu'elle serait totalement inédite. Pas de Cara Dune, ni de Rey ou quelqu'un d'autre. Le renouveau de Star Wars passera par des incarnations différentes de celles qu'on connaît.

Des nouvelles du show féminin de Leslye Headlan

Dans son article sur la suite de The Mandalorian et sur la série Boba Fett, Deadline délivre quelques mots sur cet autre projet. Il est décrit comme "un thriller avec des éléments d'arts martiaux", ce qui rejoint ce qu'on connaît dans Star Wars. Compliqué de tirer des conclusions trop tôt mais l'héroïne pourrait être une Jedi. On ne peut pas deviner ce qui se cache précisément derrière ces termes qui évoquent des inspirations asiatiques. De toute façon, les Jedi sont fondamentalement très semblables à des samouraïs, on rejoindrait ainsi la pratique d'arts martiaux. Mais pour essayer de se différencier, la série pourrait faire comme The Mandalorian et miser sur des combats sans sabres, avec l'utilisation des poings/pieds, en plus d'habituels gadgets.

Autre élément lâché par le média : l'intrigue se passerait dans une timeline alternative à celle que l'on connaît dans les films. Une intention qui rejoint ce dont on parlait plus tôt et dont nous avions déjà un peu connaissance, avec un désir de s'écarter des trilogies et des codes que l'on connaît trop bien. Des bruits - ou des fantasmes - ont évoqué le cadre de l'Ancienne République. Des centaines d'années avant la prélogie. Une période qui prend fin quand l'Empire a émergé, sous l'impulsion de Palpatine. Le jeu vidéo culte Knights of the Old Republic a marqué les joueurs qui s'intéressent à Star Wars et voir cette partie de l'univers comme toile de fond d'une série pourrait être une excellente manière de revitaliser une marque qui a un peu perdu de sa splendeur créative. Nous patienterons jusqu'à ce que des informations plus consistantes nous parviennent mais cette série n'est absolument pas la priorité absolue. Celles qui étaient évoquées dans le premier paragraphe passent avant.