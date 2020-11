Star Wars : une série sur Boba Fett en préparation ?

Annoncé comme totalement abandonné après une longue période d'incertitude, le spin-off sur Boba Fett serait peut-être en train de se concrétiser dans le plus grand des secrets. Une série sur le populaire chasseur de primes risque d'atterrir sur la plateforme Disney+. Attention : le début de saison 2 de "The Mandalorian" va être spoilé dans cet article !

The Mandalorian au lieu d'un spin-off sur Boba Fett ?

Avant que The Mandalorian ne le fasse, Lucasfilm a eu l'idée de s'intéresser aux aventures d'un chasseur de primes avec un film sur Boba Fett, célèbre méchant de la toute première trilogie, que l'on a revu enfant dans la prélogie. Le projet a rencontré des obstacles sur sa route, jusqu'à qu'on comprenne qu'il n'allait tout simplement pas se faire. Il y avait des raisons d'y croire quand le studio s'est lancé dans les films "A Star Wars Story" pour compléter les trilogies. La place était toute trouvée pour que le mutique personnage en armure évolue en solitaire.

Pour le resituer, Boba Fett est le fils de Jango Fett, un chasseur de primes qui a servi de modèle pour monter une armée de clones. Boba est donc une déclinaison de son père, sauf que lui n'a pas été modifié pour servir le Côté obscur. Dans L'Attaque des clones, il voit son père mourir sous ses yeux lors d'un combat avec Mace Windu. Depuis ce jour, il sait que son avenir est tout tracé : il veut devenir chasseur de primes. C'est sous cette forme qu'on l'a vu dans la trilogie initiale, jusqu'à qu'on le pense mort lors d'une chute dans la gueule du Sarlacc.

Cependant, le personnage est toujours vivant, comme l'a montré le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Aperçu dans les dernières secondes, sans son armure, il aura un rôle à jouer dans la série. Lequel ? On ne sait pas. Mais Lucasfilm et Disney viennent de prouver qu'il est toujours vivant. De quoi permettre de l'exploiter enfin en solo ?

Une mini-série secrète serait prévue !

On se rappelle tous qu'un film réalisé par Josh Trank était sur le feu. L'expérience tourne mal pour lui, dans les coulisses. Il se sait en danger et, au lieu d'attendre que sa tête tombe, décide d'abandonner lui-même. Depuis ce jour, le spin-off est compromis. Une rumeur aura, un temps, annoncé James Mangold pour prendre les rênes mais rien ne s'est concrétisé. Ça n'aurait pas empêché Disney de préparer quelque chose dans notre dos. Deadline lâche une bombe en annonçant que le studio aurait lancé le développement d'une mini-série sur Boba Fett dans le plus grand des secrets.

On nous a déjà fait le coup avec Obi-Wan Kenobi, quand le film s'est transformé en une mini-série pour Disney+. L'histoire se répète. Plus surprenant encore, le tournage pourrait débuter dès la semaine prochaine !

On s'étonnera de l'avancée significative d'un projet que l'on pensait mort depuis longtemps mais, en y réfléchissant bien, sa concrétisation est juste d'une implacable logique. En réintroduisant Boba Fett via The Mandalorian, Lucasfilm vient de le relancer, avec une grosse part de mystère. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie ? Qu'est-il advenu de lui tout ce temps ?

Les réponses à ces questions pourraient ne pas être dans The Mandalorian mais dans ce spin-off. La série pourrait aussi se positionner en amont de sa présumée mort dans Le Retour du Jedi, que ce soit avant ou pendant la première trilogie. Il existe un large éventail de possibilités pour sortir un scénario intéressant aux yeux des fans. Reste, bien entendu, à attendre une confirmation. Deadline est le seul média à s'avancer sur cette information à l'heure où l'on écrit ces lignes.