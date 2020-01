Star Wars : Ewan McGregor s’exprime sur le report de la série sur Obi-Wan

Vous avez aimé ? Partagez :

Suite au report de la production de la série Star Wars sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi, qu’on a un instant cru être une pure et simple annulation, Ewan McGregor s’est exprimé pour mettre les choses au clair et rassurer les fans.

C’est un petit événement dans la fabrication de l’univers Star Wars qui en dit long. Comme annoncé, la pré-production de la série sur Obi-wan Kenobi a été interrompue, alors que son tournage devait commencer cet été. Des divergences créatives semblent être la cause de cet arrêt, et c’est une mauvaise nouvelle pour Disney + et son plan Star Wars pour le petit écran. Après The Mandalorian, Obi-Wan était la suite du programme, avec une autre série en développement sur le personnage de Rogue One, Cassian Andor. Avec la fin de The Mandalorian et celle de la saga Skywalker, les temps semblent bien agités du côté de Disney et LucasFilm.

Ewan McGregor : « on a juste reculé les dates »

Ewan McGregor, qui doit reprendre son rôle dans cette nouvelle série, s’est exprimé sur cette interruption et la rumeur initiale d’abandon total, qui a provoqué un certain émoi des fans de Star Wars. Dans des propos rapportés par TheWrap et Entertainment Tonight, il déclare notamment que le tournage a été repoussé à l’année prochaine.

Toutes ces con***** à propos de divergences créatives et de ce qui se passe, rien n’est vrai. On a juste reculé les dates. L’épisode IX est sorti, tout le monde a pu prendre le temps de lire ce qui avait été écrit, et la production a ressenti qu’on pouvait travailler encore plus dessus. Ils ont donc décalé le tournage. Il n’y a rien de dramatique, contrairement à ce qui se dit en ligne.

Plutôt que de divergences, l’acteur de la prélogie Star Wars évoque des améliorations du travail déjà effectué sur la série Obi-Wan, tentant probablement d’affaiblir la rumeur qui voudrait que Kathleen Kennedy ait entièrement désavoué les premiers scripts : « Les scénarios sont bons, vraiment bons. Ils veulent les rendre encore meilleurs. Ils ont juste repoussé le tournage à l’année prochaine.«

Cela fait maintenant quinze ans et la sortie de La Revanche des Sith que nous n’avons pas revu Ewan McGregor dans la peau du Maître Jedi. Une année de plus ou de moins, à ce stade, est à prendre avec philosophie !