Star Wars : la série Obi-Wan en pause pour une refonte

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Pas grand chose ne semble tourner rond en ce moment dans la galaxie Star Wars. Comme si Lucasfilm avait un mal fou à trouver des nouvelles histoires. Cette sensation s’accentue encore plus aujourd’hui avec la mise en pause de la série sur Obi-Wan pour des raisons scénaristiques.

Depuis le temps qu’on attendait qu’Obi-Wan dispose de sa propre aventure. Quand Star Wars épisode III – La Revanche des Sith a rejoint la première trilogie de George Lucas, on a compris qu’il y avait un énorme trou à combler entre les épisodes trois et quatre. La naissance des « A Star Wars Story« , avec la trilogie suivante, était un cadre parfait pour raconter cette histoire. Notre désir de revoir le personnage tenait aussi à la performance d’Ewan McGregor, excellent dans le rôle malgré tous les reproches qu’on puisse adresser à la prélogie.

Sauf que cette série de spin-offs est rapidement tombée à l’eau, la faute au désastre Solo, qui a démontré à Disney et Lucasfilm que la recette n’était pas la bonne. L’acteur a d’ailleurs révélé que le retour d’Obi-Wan devait se faire dans un film, au départ. Stephen Daldry était à bord pour s’occuper du projet, jusqu’à qu’il soit envisagé d’une autre façon, en série. L’arrivée de la plateforme Disney+ tombe à point nommé pour que ce changement de format soit totalement justifié et cohérent avec ce que la firme à Mickey veut mettre en place concernant ses licences – un développement commun sur petit et grand écran.

Nous voilà donc maintenant à attendre une série qui se déroulera là où on l’attendait dans la grande timeline de la franchise et qui va permettre d’attirer encore du monde sur Disney+. On a vu à son lancement aux USA que The Mandalorian avait été un succès. N’oublions pas aussi qu’une troisième série est en développement, pour parler du passé de Cassian Andor, le personnage de Rogue One. Pour le coup, la promesse est moins forte qu’avec Obi-Wan mais on attend de voir ce qu’elle va proposer tout de même.

En parlant d’attente, il en faudra plus qu’on ne le pensait pour revoir l’ancien maître d’Anakin en action ! The Hollywood Reporter annonce en effet de très mauvaises nouvelles au sujet de la conception du show. Il vient tout simplement d’être mis en pause lors de la pré-production car les deux premiers scénarios existants signés Hossein Amini ne seraient pas du tout satisfaisants. Lucasfilm serait à la recherche de nouveaux talents pour repenser la série.

La série sur Obi-Wan ressemblerait trop à The Mandalorian

D’après le média américain, la déception proviendrait d’une trop grande ressemblance avec la trame de The Mandalorian. Dans cette dernière, Mando protège un enfant durant tous les épisodes. La série Obi-Wan devait présenter le personnage éponyme en train, lui aussi, de veiller sur un Luke jeune. Ce qui confirmerait le rapport de la fin d’année 2019 dans lequel on apprenait que le studio était à la recherche d’un acteur pour incarner ce personnage à cet âge. L’inspiration n’est décidément pas le point fort de la franchise en ce moment – L’Ascension de Skywalker en est un témoignage flagrant.

Pas de crainte à avoir pour Ewan McGregor cependant, qui reste attaché au projet, tout comme la réalisatrice Deborah Chow. Mais avec cette refonte, la série pourrait changer au niveau de la longueur par rapport à ce qui était prévu. Alors qu’elle devait s’étendre sur six épisodes, elle n’en aurait finalement que quatre au compteur.

Cette mise en pause le temps de redéfinir la trame implique que le tournage attendu lors de l’été prochain n’aura pas lieu, à moins que Lucasfilm trouve rapidement des talents pour remettre son projet dans le sens de la marche. La plus sage décision serait évidemment de prendre le temps nécessaire pour repenser ce qui doit l’être. Mieux vaut que le public attende plus et dispose d’un programme satisfaisant plutôt qu’il assiste à quelque chose de boiteux bricolé à la va-vite.