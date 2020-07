Star Wars : Hayden Christensen dans la série sur Obi-Wan ?

Ewan McGregor pourrait retrouver une vieille connaissance dans la série sur Obi-Wan pour Disney+. Une rumeur annonce qu'Hayden Christensen serait présent dedans pour reprendre son rôle d'Anakin. Une nouvelle confrontation à venir entre le maître et son ancien apprenti ?

Un Dark Vador jeune dans la série sur Obi-Wan ?

On l'a longtemps attendu sous la forme d'un film, ce retour d'Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Avec Disney+, c'est finalement une série qui va voir le jour. Elle se positionnera dans l'angle mort le plus probable, entre les épisodes 3 et 4, quand le personnage confie l'enfant d'Anakin, Luke, à un couple de fermiers sur Tatooine. Le scénario n'est pas en très bonne voie, aux dernières nouvelles le projet n'a pas grandement avancé. Joby Harold a remplacé Hossein Amini à l'écriture, Lucasfilm n'ayant pas aimé son travail. Une grosse rumeur pourrait indiquer ce qui nous attend, avec Hayden Christensen prêt à reprendre son rôle d'Anakin dans la série. Le site LRM a publié cette grosse nouvelle en précisant que l'acteur aurait même un rôle récurrent dans le show. Si cela s'avère vrai, la série va prolonger la relation entre le désormais méchant et son ancien maître, Obi-Wan. Les deux hommes ont pris part à un combat épique dans La Revanche des Sith, au cours duquel Anakin est grièvement blessé. Soigné, il devient Dark Vador et s'apprête à régner sur la galaxie.

Un nouvel acte dans le duel entre Obi-Wan et Anakin ?

La présence de ce personnage dans la série tomberait sous le sens. Son enfant étant en vie, il pourrait chercher à le récupérer. Obi-Wan jouera un grand rôle dans la protection de Luke, en attendant qu'il soit en âge de devenir un Jedi. Si tel est le scénario, ce serait un gros coup de la part de Lucasfilm, pour s'inscrire dans la continuité de la prélogie et ramener un acteur qui a disparu de la circulation. L'alchimie entre Ewan McGregor et Hayden Christensen marchait bien dans les films, l'utiliser dans la série permettrait de prolonger leur arc narratif en commun et de faire de la série un complément indispensable pour connaître ce qui s'est passé durant les deux trilogies. Anakin étant devenu Dark Vador à la fin de l'épisode 3, ce serait fort d'inclure une telle figure dans une création pour la télévision. Mais avant de s'enthousiasmer, on rappelle que tout ça n'est qu'une rumeur. Nous verrons si elle se vérifie avant la diffusion prévue probablement en 2022 sur Disney+.