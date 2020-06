Star Wars : la série sur Obi-Wan n'a toujours pas beaucoup avancé

Les problèmes rencontrés sur le développement de la série Star Wars consacrée à Obi-Wan sont connus. Un nouveau scénariste est à bord pour définir une autre intrigue mais l'avancement des opérations n'est pas encore flagrant si on en croit la réalisatrice Deborah Chow.

"Nous sommes toujours en développement". Voilà les mots de Deborah Chow, lors de son passage sur la chaîne du ATX Festival (via ComicBook.com), au moment d'évoquer la série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi. Attendue sur la plateforme Disney+, elle a enduré un sacré retard à l'allumage à cause de différents artistiques avec le précédent scénariste, Hossein Amini. Depuis le début d'année 2020, on sait que le projet est mal embarqué, la presse spécialisée américaine ayant rapporté que les premiers scénarios n'étaient pas convaincants pour Disney et Lucasfilm. Plus tard, des informations sur le précédent synopsis ont en effet mis en lumière des similarités flagrantes avec The Mandalorian, série live Star Wars à succès de Disney+.

Le scénario doit se dérouler sur Tatooine, entre les épisodes 3 et 4, au moment où Obi-Wan a confié le fils d'Anakin à des fermiers. Le maître Jedi doit veiller sur le gamin, alors que des menaces pourraient l'inquiéter, comme le peuple Tusken. Autant dire que nous sommes carrément dans une redite de The Mandalorian avec un duo ancien/jeune. Pour rectifier le tir, Joby Harold a été engagé avec comme objectif d'imaginer une intrigue plus novatrice. Les semaines passent et la progression ne saute clairement pas aux yeux. La réalisatrice Deborah Chow évoque le développement sans donner précisément le stade auquel il est mais si le rythme reste ainsi, il va falloir attendre plus que prévu avant de découvrir cette série Star Wars. Avec la pandémie que l'on vient de connaître, on peut comprendre que le travail n'a pas pu se faire dans les conditions requises - même si l'écriture peut très bien se dérouler à distance.

Obi-Wan sur Disney+ en 2022 ?

On ne saurait dire combien de temps il faudra patienter pour voir la production débuter mais on préfère que les délais soient plus longs pour un résultat meilleur plutôt qu'une série conçue dans la précipitation. Le tournage ne devrait pas se lancer avant le début de l'année prochaine. Quant à la diffusion, rien n'est annoncé mais à l'allure actuelle, 2022 est une échéance crédible. De quoi laisser la place pour la série sur Cassian Andor en 2021. Quant à The Mandalorian, la saison 2 reste programmée pour octobre prochain.