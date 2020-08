Star Wars : la série Obi-Wan n'aura qu'une saison

Lucasfilm reprend le personnage d'Obi-Wan Kenobi pour une série Disney+ qui va combler un trou entre les deux premières trilogies. Aussi alléchante que puisse être la promesse, le programme ne va pas s'étendre sur plusieurs saisons comme "The Mandalorian."

Star Wars se développe sur Disney+

Nous avions pris l'habitude de suivre Star Wars sur grand écran quand il était question de prises de vue live. La télévision était plutôt condamnée à proposer des séries animées. Avec l'arrivée de la plateforme Disney+, la donne change considérablement. Comme avec le MCU, qui va avoir de nombreuses séries, la marque Star Wars est l'un des leviers qui servira à fidéliser les abonnés.

Tout a commencé avec The Mandalorian, lancée en même temps que l'inauguration de Disney+. Une série sur Cassian Andor est déjà annoncée, ainsi que celle sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor de retour dans le rôle qu'il a tenu le temps de trois films. La narration se positionnera entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, soit au moment où Obi-Wan va se réfugier sur Tatooine sous le pseudo de Ben Kenobi. C'est là-bas qu'il confie le jeune Luke à une famille de fermiers, alors que sa soeur Leia est envoyée sur Alderaan.

De ce que l'on pense savoir sur le scénario, il devrait raconter comment Obi-Wan veille sur le jeune Luke et tente de se cacher, alors que Dark Vador assoit son emprise sur la galaxie. Une diffusion en 2021 reste envisageable si la production débute prochainement, comme cela a été reporté ces derniers jours, au mois de septembre.

Une série limitée sur Obi-Wan

Cette aventure télé pour Obi-Wan ne sera pas un rendez-vous qui va s'étaler sur des années. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a confirmé lors d'une interview chez The Wrap que la série aura une unique saison. On parle donc d'un show limité, avec un début et une réelle fin.

Le nombre d'épisodes devrait s'élever à six, ce qui en fait une aventure assez courte. Mais ça devrait être suffisant pour développer ce qui doit l'être.

Rappelons que ce spin-off sur Obi-Wan était d'abord pressenti pour être un long-métrage - un format assez limité également. En passant sur une série, il y aura plus de temps alloué au personnage, mais la finalité sera probablement la même. C'est une bonne chose que Lucasfilm varie, avec The Mandalorian qui est une série plus traditionnelle (la saison 2 sort en octobre, la troisième est annoncée) et celle-ci qui sera comme un long film.

Pour le programme sur Cassian Andor, on ne sait pas exactement dans laquelle de ces deux catégories il sera à ranger.