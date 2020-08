Star Wars : un tournage plus tôt que prévu pour la série Obi-Wan ?

Contrairement à "The Mandalorian" qui avance sans accroc, la série sur Obi-Wan pour Disney+ a un peu plus de mal à entrevoir le bout du tunnel. On n'attendait pas son début de production avant 2021 mais il semblerait qu'une embellie arrive, avec des prises de vue prochainement.

Ewan McGregor revient en Obi-Wan

Longtemps les fans auront attendu qu'Ewan McGregor reprenne son rôle d'Obi-Wan Kenobi. La prélogie ne restera sans doute pas dans leur coeur pour de multiples raisons, mais l'acteur aura laissé un très bon souvenir individuellement. Un spin-off sur le personnage a été prévu sous la forme d'un film, puis l'inauguration de Disney+ a transformé le projet en une série pour la plateforme. L'intrigue se déroulera entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, afin de raconter ce qu'il advient de l'ancien maître d'Anakin après sa fuite sur Tatooine. Dissimulé sous l'identité de Ben Kenobi, il surveille un jeune Luke, confié à un couple de fermiers.

De ce que l'on pense savoir, le scénario parlera de cette phase où le fils de Dark Vador grandit et qu'Obi-Wan doit essayer de le protéger. À l'inverse de The Mandalorian qui s'inscrit en marge de l'intrigue principale des trilogies, cette série est un complément qui exploite un angle mort laissé en suspens depuis longtemps.

Enfin des bonnes nouvelles sur l'avancée de la série ?

On ne peut pas dire que les échos sur la conception de la série Obi-Wan aient suscité beaucoup d'optimisme. Bien que l'on ait envie de voir comment le trou entre les deux trilogies va être comblé, les problèmes au sujet du développement du show posent quelques interrogations. Lucasfilm a notamment débarqué le scénariste Hossein Amini, dont le travail n'était pas convaincant (on parle de trop grandes ressemblances avec la narration de The Mandalorian). Joby Harold a pris le poste mais, au début de l'été, le projet n'avait pas fait de bond significatif en avant. Des éléments qui faisaient penser que nous allions devoir attendre encore un long moment avant de voir ne serait-ce que le début des prises de vue. La crise sanitaire, au milieu, n'a pas non plus aidé et doit accentuer le retard.

D'après des estimations partagées dans plus d'un média, la production ne devait pas débuter avant 2021. Sauf que Making Star Wars apporte un son de cloche bien plus optimiste ! À en croire le site spécialisé dans l'actualité de tout ce qui touche à Star Wars, le tournage pourrait débuter en septembre prochain. L'équipe devrait se rendre dans le sud de la Californie pour utiliser des décors qui ont servi pour The Mandalorian. On parle donc vraisemblablement d'extérieurs et d'étendues désertes - ce qui correspond à Tatooine.

Nous devons avouer que cette date lors du mois prochain surprend quelque peu. Si elle se vérifie, ça voudrait dire que la préparation de la série a fait un spectaculaire bond en avant et qu'un gros travail en coulisses a eu lieu. En l'absence de confirmation d'un média plus fiable, on précise que cette rumeur est à prendre avec des pincettes avant de s'enflammer. La teneur de ces possibles prises de vue reste à déterminer. Des plans pour la série pourraient être mis en boîte mais rien ne dit que l'équipe principale sera sur le coup. Il pourrait tout aussi bien s'agir de matière secondaire pour anticiper des prises de vue principales ultérieures. Le doute peut être permis avec la situation liée au Covid aux USA.

Mais si, dans le meilleur des cas, les grandes manoeuvres commençaient dans les prochaines semaines, la série Obi-Wan aurait pris de l'avance et pourrait sortir quelque part durant la seconde partie de l'année 2021.