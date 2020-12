Star Wars : Lucasfilm annonce deux spin-offs à The Mandalorian

En préambule de son Investor Day, Disney a prévenu qu'une dizaine de séries Star Wars était en préparation. Deux nouvelles viennent d'être annoncées et elles vont faire plaisir aux fans. Ahsoka Tano va avoir sa propre aventure en solo, pendant que l'autre titre se concentrera sur les Rangers de la Nouvelle République.

Deux séries dérivées de The Mandalorian

La machine Star Wars continue de tourner à plein régime et Disney a de grandes ambitions pour la marque sur sa plateforme de SVOD. Vu le succès de The Mandalorian, ils auraient tort de s'en priver. Le programme fonctionne tellement bien qu'il aura évidemment une troisième saison à la fin de l'année 2021. Ce n'est pas tout ! Kathleen Kennedy a annoncé lors de l'Investor Day de Disney que deux spin-offs aux aventures de Mando allaient voir le jour. La première série se titre Rangers of the New Republic et aura le duo Dave Filoni/Jon Favreau à la création. Les événements que l'on y découvrira se passeront après Le Retour du Jedi, alors que l'Empire a chuté et que la Nouvelle République cherche à contrôler la galaxie. On ne peut qu'attendre des informations sur le sujet, la boss de Lucasfilm a décidé d'être avare sur ce coup et de ne rien préciser sur la teneur du projet.

Rangers of the New Republic ©Lucasfilm

La seconde série sera dédiée à Ahsoka Tano, personnage culte des programmes animés. Lucasfilm ne prend pas le moindre risque en lui donnant son live action tant les fans l'adorent. Elle a fait son apparition dans The Mandalorian pour un épisode qui est sans conteste le meilleur depuis le lancement. Rosario Dawson reprendra le rôle pour raconter ce qu'il se passe en parallèle de The Mandalorian. Nous ne devrions plus la revoir dans la suite de la saison 2 mais on a découvert qu'elle était à la recherche du Grand Amiral Thrawn. Le méchant de Star Wars Rebels n'apparaîtra donc peut-être pas dans la série en cours de diffusion mais dans ce spin-off. Un tel projet ouvre la porte à l'arrivée de pas mal de personnages vus en animation et permet de créer toujours plus de passerelles avec les histoires développées en marge des trilogies principales. Et si la fin de Rebels était prolongée dans la série Ahsoka, avec le retour d'Ezra ? Dave Filoni teasait il y a peu la possibilité que The Mandalorian se passe avant l'épilogue de Rebels. Le spin-off permettra enfin de mieux comprendre où placer ces événements dans la timeline.

Pour les deux séries, aucune date de diffusion n'est pour le moment annoncée.